सपना गिल विनयभंग प्रकरण: स्टार क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉला कोर्टाकडून 100 रुपयांचा दंड

सपना गिलच्या याचिकेवर उत्तर न दिल्याबद्दल न्यायालयानं क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉला 100 रुपयांचा दंड ठोठावला. हा खटला फेब्रुवारी 2023 मध्ये अंधेरीतील पबमध्ये झालेल्या वादाशी संबंधित आहे.

Prithvi Shaw Sapna Gill Case
दिंडोशी न्यायालयाची इमारत आणि पृथ्वी शॉ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025 at 7:22 AM IST

2 Min Read
मुंबई : टीम इंडियाचा युवा क्रिकेटपटू पृथ्वी शॉ याला मुंबई सत्र न्यायालयाने 100 रुपयांचा दंड ठोठवला आहे. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सपना गिलने दाखल केलेल्या कथित छेडछाडीच्या प्रकरणातील याचिकेवर उत्तर देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल पृथ्वीला हा दंड ठोठवण्यात आला.

पृथ्वी शॉला आर्थिक दंड का ठोठावला? : 2023 मध्ये अंधेरीतील एका पबमध्ये विनयभंग केल्याच्या आरोपाखाली पृथ्वी शॉविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यास दंडाधिकारी कोर्टानं नकार दिला होता. या आदेशाला आव्हान देत सपना गिलने एप्रिल 2024 मध्ये दिंडोशी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी दिंडोशी सत्र न्यायालयानं अनेक वेळा पृथ्वी शॉकडून या याचिकेवर उत्तर मागितलं होतं. मात्र, सतत विविध कारणांमुळे त्याच्याकडून याचिकेवर उत्तर प्राप्त झालं नाही.

अखेर मंगळवारच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयानं पृथ्वी शॉला 100 रुपयांचा दंड ठोठावला. गिलची बाजू मांडणारे वकील अली काशिफ खान यांनी असा दावा केला की, वारंवार समन्स बजावूनही पृथ्वी शॉ उत्तर देत नाही. याची दखल घेत न्यायालयानं शॉ याला दंड आकारला आणि याप्रकरणी पुढील सुनावणी 16 डिसेंबर 2025 पर्यंत तहकूब केली.

घटना नेमकी काय होती? : 15 फेब्रुवारी 2023 च्या रात्री पृथ्वी शॉ आपल्या मित्रांसोबत अंधेरीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये डिनरसाठी गेला होता. यावेळी पृथ्वी शॉसोबत सेल्फी घेण्यावरून सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सपना गिलचा वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की सपना आणि तिच्या मित्रांनी पृथ्वी शॉवर हल्ला केला. या घटनेचे काही व्हिडिओदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

पुढे हे प्रकरण पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचल्यावर, दोघांनी एकमेकांवर मारहाणीचे आरोप लावले. पृथ्वी शॉच्या मित्राच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी सपना गिलसह 8 जणांवर गुन्हा दाखल केला. मारहाण आणि कारची तोडफोड केल्याप्रकरणी पृथ्वी शॉ आणि त्याचा मित्र आशिष सुरेंद्र यादवने सपना गिल आणि तिच्या मित्रांविरुद्ध तक्रार दिली होती. यावर पोलिसांनी सपना गिल आणि अन्य आरोपींविरोधात आयपीसी कलम 143, 148, 149, 384, 437, 504, आणि 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

याप्रकरणी सपना गिलला अटक करण्यात आली होती, पण नंतर तिला जामिनावर सोडण्यात आलं. याप्रकरणी सपनानंदेखील पृथ्वी शॉवर छेडछाडीचे आरोप लावले होते आणि त्याच्याविरोधात आयपीसी कलम 34, 120 ब (गुन्हेगारी कारस्थान), 146, 148, 149, 323, 324, 351, 354 (विनयभंग) आणि 509 अंतर्गत तक्रार दाखल केली होती.

