शिर्डीच्या साई मंदिरात ‘स्मार्ट सुरक्षा’! प्रसाद, दर्शन आणि सुरक्षा आता एआयच्या नियंत्रणात
शिर्डीच्या साई मंदिरात पीपल काउंटिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या तंत्रज्ञानाद्वारे मंदिर परिसरातील गर्दी तसंच, आपत्कालीन परिस्थितीतील गर्दी नियंत्रणात आणणं अधिक सुलभ होणार आहे.
Published : September 12, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : September 12, 2025 at 1:48 PM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांसाठी एक आनंददायक, तर गुन्हेगारांसाठी धोक्याची बातमी आहे. साईबाबा मंदिर आणि परिसरातील सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी, तसंच दर्शन व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित पीपल काउंटिंग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
मुंबईच्या एआय कंपनीनं देणगी म्हणून दिली सुरक्षा प्रणाली : या अत्याधुनिक यंत्रणेच्या साहाय्यानं मंदिर परिसरात नेमके किती भाविक उपस्थित आहेत, कोणत्या भागात गर्दी जास्त आहे हे कळेल. तसंच आपत्कालीन परिस्थितीत गर्दी नियंत्रणात आणणं अधिक सुलभ होणार आहे. त्यामुळे भाविकांना अधिक सुरक्षित वातावरणात दर्शनाचा लाभ घेता येणार आहे. ही प्रणाली मुंबईतील प्रिझ्मा एआय या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनीनं विकसित केली असून, ती त्यांनी शिर्डी साईबाबा संस्थानला देणगी स्वरुपात प्रदान केली आहे. संस्थान प्रशासनानं या उपक्रमाचं स्वागत करत भाविकांच्या सेवेसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक व्यापकपणे करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. ही एआय प्रणाली फक्त गर्दी मोजण्यातच नाही, तर संशयास्पद हालचाली, अनधिकृत प्रवेश आणि आपत्कालीन प्रसंग ओळखण्याची क्षमताही बाळगते.
मंदिरातील भाविकांची अचूक नोंद होणार : भाविकांच्या सुरक्षेसोबतच दर्शन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने या अत्याधुनिक एआय आधारित प्रणालीचा शुभारंभ साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि प्रिझ्मा एआय कंपनीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीराम अय्यर यांच्या हस्ते करण्यात आला. या एआय आधारित पीपल काउंटिंग प्रणालीमुळे साई मंदिर परिसरातील प्रमुख प्रवेशद्वारांवरून येणाऱ्या भाविकांची अचूक नोंद होणार आहे. तसंच दर्शनानंतर मुखदर्शन आऊट आणि बुंदी प्रसाद आऊट येथेही भाविकांच्या बाहेर जाण्याचं मोजमाप होणार आहे. त्यामुळे दररोजच्या भाविकसंख्येची शास्त्रशुद्ध आकडेवारी संस्थानाकडे उपलब्ध राहणार आहे. ही माहिती गर्दी नियंत्रण, सुविधा व्यवस्थापन आणि नियोजनबद्ध सेवा यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. अचूक नोंदीमुळे भोजन, निवास तसंच इतर सुविधा अधिक नियोजनबद्धपणे भाविकांना देता येतील. गर्दीच्या काळात गेटनिहाय भाविकांचे विभाजन करून दर्शन प्रक्रियाही अधिक सुकर होणार असल्याची माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.
मंदिरात 'पीपल काउंटिंग प्रणाली' सुरू : सध्या ही एआय आधारित पीपल काउंटिंग प्रणाली साईबाबा मंदिराच्या गेट क्रमांक 1, 6, 7, व्हीआयपी गेट, सिटीझन गेट, गावकरी गेट, दिव्यांग गेट, मुखदर्शन गेट आणि नवीन दर्शन रांग येथे कार्यान्वित करण्यात आली आहे. पुढील काळात पालखी रोडसह पोलीस स्टेशनच्या अखत्यारीतील कॅमेरेही या यंत्रणेशी जोडले जाणार आहेत. उत्सवकाळात शिर्डीत भाविकांची मोठी गर्दी होते. अशावेळी भाविकांच्या वस्तू हरवल्यास किंवा एखाद्या भाविकाला चक्कर येऊन पडल्यास ही प्रणाली संस्थानाला तत्काळ अलर्ट देईल. त्यामुळे भाविकांच्या अडचणींवर लगेच उपाययोजना होणार आहे.
संशयास्पद व्यक्तींचा चेहरा ओळखणार : या एआय प्रणालीमध्ये फेस डिटेक्शन तंत्रज्ञानाचाही समावेश आहे. संशयित अथवा गुन्हेगारांचे फोटो आधीच डेटाबेसमध्ये अपलोड करता येतात. अशा व्यक्ती गेटमधून प्रवेश करताच प्रणाली त्यांचा चेहरा ओळखून सुरक्षा यंत्रणेला इशारा देईल. त्यामुळे गुन्हेगारांवर वेळेत कारवाई करणं सुलभ होणार आहे. कोणत्या गेटमधून कोण प्रवेश करत आहे याची माहिती साई संस्थानाकडे उपलब्ध राहणार असल्यानं संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणं आणि विनाकारण प्रवेश करणाऱ्यांना रोखणं शक्य होणार आहे.
साईदरबारी पहिल्यांदाच भक्तोपयोगी वस्तू भेट : साईबाबांना भक्त नेहमीच सोनं, चांदी किंवा महागड्या वस्तू अर्पण करतात. मात्र, पहिल्यांदाच एका भक्तानं अशी भेट दिली आहे, जी थेट साईभक्तांच्या सेवेसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. प्रिझ्मा एआय कंपनीचे अध्यक्ष आणि साईभक्त डॉ. श्रीराम अय्यर यांनी साई संस्थानला अत्याधुनिक एआय आधारित पीपल काउंटिंग प्रणाली देणगीस्वरूपात प्रदान केली असून, तिचा उपयोग भाविकांच्या सुरक्षेसोबतच दर्शन व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी होणार आहे.
हेही वाचा