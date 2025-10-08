पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा करावी - विजय वडेट्टीवर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय.
Published : October 8, 2025 at 5:19 PM IST
नागपूर : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबई दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात नवी मुंबई विमानतळ, मेट्रो प्रकल्प असे विविध विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन करणार आहेत. महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे उद्घाटन सोहळे पार पाडले जातायेत. पंतप्रधान महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असताना, त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा करावी," अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय. ते नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.
इव्हेंट करा, पण बळीराजाला विसरू नका : "नवी मुंबई विमानतळाचं काम सध्यातरी अपूर्ण आहे. डिसेंबरपासून या विमानतळावरून उड्डाण होणार आहेत. अपूर्ण कामाचं उद्घाटन हे फक्त श्रेय घेण्यासाठी सुरू आहे. महापालिका यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर मत मिळवण्यासाठी इव्हेंट जोरात सुरू आहे. पण ते करताना राज्यातील बळीराजाचा विसर केंद्र सरकारला पडता कामा नये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात असताना त्यांनी तर शेतकऱ्यांना भरभरून दिले पाहिजे. अतिवृष्टीनं बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा पंतप्रधान यांनी मदत जाहीर करून द्यावा, " अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
सरकारचं ओबीसीवर किती प्रेम आहे, हे स्पष्ट होतंय : "सरकारनं 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या 'जीआर' म्हणजेच शासन निर्णयामुळं ओबीसी समाजात असुरक्षिततेची भूमिका आहे. यातून काही जागी आत्महत्या झाल्या आहेत. पण या आत्महत्येचं खरं कारण शोधण्यासाठी पोलीस तत्परत्तेनं काम करत आहेत. यातून सरकारचं ओबीसी समाजावर किती प्रेम आहे, हे स्पष्ट होत आहे. मुळात ओबीसी समाजात आरक्षण प्रश्नावर वेदना आहे. त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना आहे, हे देखील समजून घेतलं पाहिजे. ओबीसींना वारंवार कोणी टार्गेट करत असेल तर आम्ही बघ्याची भूमिका घेणार नाही, " अशी भूमिका विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केली.
10 ऑक्टोबरला महामोर्चा : "10 ऑक्टोबर रोजी नागपूर शहरात ओबीसी आरक्षणासाठी महामोर्चा होणार आहे. हा मोर्चा सकल ओबीसी संघटनांचा आहे. या मोर्चामध्ये जे कोणी सहभागी होतील त्यांचं स्वागत करू," असंही विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
