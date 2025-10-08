ETV Bharat / state

देशातील पहिले कॉमन मोबिलिटी अ‍ॅप मुंबईत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले लाँच

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील पहिलं कॉमन मोबिलिटी अ‍ॅप लोकार्पण केलं. मुंबईत हे अ‍ॅप लाँच करण्यात आलं.

मुंबई लोकल
मुंबई लोकल (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 8, 2025 at 7:47 PM IST

1 Min Read
मुंबई : मुंबई महानगर क्षेत्र म्हणजेच ज्याला एमएमआर रिजन म्हणून ओळखले जाते या भागात प्रवास करण्यासाठी तुम्हाला आता कोणत्याही पब्लिक ट्रान्सपोर्टने प्रवास करताना एकाच तिकिटावर प्रवास करता येणार आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘मुंबई वन’ या तिकिटिंग ॲपचं लोकार्पण करण्यात आलं असून, त्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही कोपऱ्यात केवळ एका तिकिटावर जाता येणार आहे. मुंबई वन हे भारतातील पहिलं कॉमन मोबिलिटी अ‍ॅप असून, याद्वारे तुम्हाला मेट्रो, रेल्वे, बस आणि मोनोरेल तिकिट बुकिंग करता येणार आहे.


मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने म्हणजेच एमएमआरडीएने लाँच केलेले हे अ‍ॅप एमएमआर रिजन मधील ११ प्रमुख सार्वजनिक वाहतूक ऑपरेटरना जोडते, ज्यामध्ये उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कचा देखील समावेश आहे. हे ॲप गुरुवार सकाळी ५ वाजल्यापासून डाउनलोड आणि वापरण्यासाठी उपलब्ध होणार आहे. मुंबई वन ॲपमुळे मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे, मोनोरेल आणि बस सेवांवर QR-आधारित डिजिटल तिकिटांद्वारे प्रवास करता येणार आहे.



एमएमआरडीएने दिलेल्या माहितीनुसार, मेट्रो मार्ग लाइन १, २अ, ३ आणि ७, मोनोरेल आणि नवी मुंबई मेट्रो, मुंबई उपनगरीय रेल्वे, बेस्ट, ठाणे महानगरपालिका परिवहन (टीएमटी), मीरा-भाईंदर महानगरपालिका परिवहन (एमबीएमटी), कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन (केडीएमटी) आणि नवी मुंबई महानगरपालिका परिवहन (एनएमएमटी) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या प्रमुख बस सेवांचे तिकीट तुम्हाला एकाच ॲप द्वारे एकच तिकीट काढता येणार आहे.

या ॲपमुळे मुंबईकरांची प्रत्येक पब्लिक ट्रान्सपोर्टचे स्वतंत्र ॲप वापरण्यातून सुटका होणार असून, कागदी तिकिट सांभाळणे किंवा वारंवार तिकीट बुकिंग करापासून सुटका होणार आहे. या अ‍ॅपमध्ये हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषा असून, तुम्ही कोणतीही एक भाषा निवडून तिकीट बुकिंग करू शकता. यामध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी 'शेअर माय लोकेशन' पर्याय आणि एसओएस आपत्कालीन हेल्पलाइन सारख्या अनेक सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश असून, मुंबई वनमध्ये एक स्मार्ट जर्नी प्लॅनर देखील आहे.

