पुणे : "देशातील विविध पक्षात जे नेते आहेत, ते पक्षीय नेते असून आता देशपातळीवर कोणताही नेता दिसत नाहीये. पक्षाच्या विरोधात देशाला महत्त्व देणारे नेते माजी पंतप्रधान अटल बिहार वाजपेयी हे शेवटचे होते, तर त्यानंतर माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह हे नॅशनलिस्ट म्हणून पुढं आले. पण त्यानंतर कोणीही नेता म्हणून पुढं आलेलं नाही. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सनातन हिंदुत्वाचे पंतप्रधान आहेत," अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
देशपातळीवर कोणताही नेता आता दिसत नाही : पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीनं मंगळवारी (26 ऑगस्ट) वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचं वार्तालाभ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी त्यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. यावेळी प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं की, "डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जो टेरिफ लावलाय, त्याचा परिणाम भारतीय बाजारात होऊ शकतो. ऑपरेशन सिंधूरवेळी आपल्यासोबत कोणीही राहील नाही. इरान सारखे राष्ट्र सुद्धा भारतसोबत आहेत आणि ते पाकिस्तानसोबत देखील आहेत. तसंच आज राज्या-राज्यात लढाई सुरु झालीय. ती कशी थांबवणार...की त्यासाठी राजकीय नेता हवा असतो, पण सध्या पार्टीचे नेते आहेत. देशपातळीवर कोणताही नेता आता दिसत नाहीये," असं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
रयतेच्या मराठ्यांसाठी जरांगेंनी उभं राहिलं पाहिजे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी मुंबई आंदोलन करणार आहेत. याबाबत प्रकाश आंबेडकर यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की, "मनोज जरांगे-पाटील हे लढतायेत रयतेतल्या मराठ्यांसाठी आणि फायदा होतो निजामी मराठ्यांसाठी... यामुळं रयतेच्या मराठ्यांसाठी त्यांनी उभं राहिलं पाहिजे. मागच्या लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये जरागेंना संधी आली होती. ती त्यांनी वाया घालवली. माझं ओबीसी समाजाला एवढंच म्हणणं आहे की, ट्रॅपमध्ये अडकू नका. मागच्यावेळी देखील अशाच पद्धतीचा ट्रॅप हे लावण्यात आला होता आणि विधानसभेत ओबीसीचं नेतृत्व हे कमी झालं आहे. आता देखील येणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी एकीकडे मनोज जरांगे-पाटील हे आंदोलन सुरू केलं आहे, तर दुसरीकडे शरद पवार हे ओबीसीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. यामुळं आता ओबीसी समाजानं स्वतःसाठी स्वतःचं राजकारण केलं पाहिजे," असं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
लोकांसमोर आम्ही लढतोय, असं दाखवलं जातंय : दरम्यान, राहुल गांधी यांनी मतचोरीबाबत जो लढा सुरू केला आहे. त्याबाबत प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, "राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सहा वाजल्यानंतर झालेलं जे मतदान आहे. त्याचं निवडणूक आयोगाकडे रेकॉर्ड नाही, असं आयोग म्हणतंय. मतदार याद्यामध्ये डुप्लिकेट नावं आहेत. आता फक्त लोकांसमोर आम्ही लढतोय, असं दाखवलं जातंय," असंही प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.
