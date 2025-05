ETV Bharat / state

Published : May 22, 2025 at 6:02 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 7:00 PM IST

मुंबई : देशभरातील रेल्वे स्थानकांचा चेहरामोहरा पालटण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत विकसित केलेल्या १०३ रेल्वे स्थानकांचं लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज ऑनलाईन पद्धतीनं करण्यात आलं. अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत देशातील १ हजार ३०० रेल्वे स्थानकांना नवा लूक मिळाला असून, यात राज्यातील १३२ स्थानकांचा समावेश आहे. यातील १३२ पैकी १५ स्थानकांचं आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलं. विशेष म्हणजे, यात मुंबईतील चिंचपोकळी, परळ, वडाळा रोड आणि माटुंगा ही चार महत्त्वाची उपनगरी रेल्वे स्थानकं नव्या आणि आधुनिक स्वरूपात प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज झाली आहेत.



केवळ १५ महिन्यांत मध्य रेल्वेच्या विविध स्थानकांवर १३८ कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्चून ही विकास कामं करण्यात आल्याची माहिती रेल्वेनं दिली आहे. या योजनेंतर्गत स्थानकांवर केवळ सौंदर्यीकरण न करता, प्रवाशांच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक सुविधा, डिजिटल तंत्रज्ञान, हरित घटक, सुलभ प्रवेश व्यवस्था, दिव्यांगांसाठी सुविधा, सुसज्ज पार्किंग व्यवस्था, वाहतुकीसाठी सुकर मार्गदर्शन आदी बाबींचा समावेश करण्यात आल्याचं मध्य रेल्वेनं म्हटलं आहे. ६ ऑगस्ट २०२३ आणि २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते या स्थानकांच्या पायाभरणीचं कार्यक्रम पार पडलं होतं. आता ही स्थानकं प्रत्यक्षात नव्या स्वरूपात सेवेत आली आहेत.



चिंचपोकळी स्थानकाचा विस्तृत पुनर्विकास : मध्य रेल्वेनं दिलेल्या माहितीनुसार, ११.८१ कोटी रुपये खर्चून चिंचपोकळी स्थानकाचा विस्तृत पुनर्विकास करण्यात आला आहे. यात प्लॅटफॉर्मचं नूतनीकरण, फॉल्स सिलिंगची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा, बसण्यासाठी विश्रांती क्षेत्रे, पादचारी पुलांचे सुशोभीकरण आणि व्हर्टिकल गार्डन यांचा समावेश आहे. या स्थानकावर दररोज सुमारे ३६,६९६ प्रवासी ये-जा करतात. आता या प्रवाशांना अमृत भारत स्टेशन योजनेंतर्गत सुरू केलेल्या रेल्वे स्थानकावरील जागतिक दर्जाच्या सेवांचा लाभ घेता येणार आहे.



चिंचपोकळी रेल्वे स्थानक :

- प्रकल्प खर्च: ११.८१ कोटी

- दैनंदिन प्रवासी संख्याः सुमारे ३६,६९६

मुख्य सुधारणा:

- प्लॅटफॉर्मचे नूतनीकरण

- पिण्याच्या पाण्याची व बसण्याची सुविधा

- एलिव्हेटेड बुकिंग ऑफिसचे नूतनीकरण

- पूर्व बाजूला उभी बाग आणि टेन्साइल कॅनोपी

- कंपाऊंड वॉलवर ३डी पेंटिंग

- पादचारी पुलाचे सुशोभीकरण मुंबईतील अमृत भारत योजनेतील स्थानकांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण (ETV Bharat Reporter) परळ स्थानकाचा देखील कायापालट : अमृत भारत योजनेंतर्गत दादर स्थानकावरील प्रवाशांचा भार उचलण्यात मदत करणाऱ्या परळ स्थानकाचा देखील कायापालट करण्यात आला असून, १९.४१ कोटींचा निधी खर्चून परळ स्थानकावर नवीन स्टेशन इमारत उभारण्यात आली आहे. यात अत्याधुनिक व सुसज्ज स्वच्छता गृह, एलिव्हेटेड पार्किंग सुविधा, सीमाभिंती, आधुनिक ड्रेनेज यंत्रणा, टेन्साइल फॅब्रिक रूफिंग, प्रवेशद्वारे, सुलभ चढ-उतारासाठी रॅम्प अशा अनेक सुविधा यात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या स्थानकाचा वापर दररोज सुमारे ४७,७३८ प्रवासी करतात.





परळ रेल्वे स्थानक :

- प्रकल्प खर्च: १९.४१ कोटी

- दैनंदिन प्रवासी संख्याः सुमारे ४७,७३८

मुख्य सुधारणा:

- नवीन स्टेशन इमारत व एलिव्हेटेड पार्किंग

- नवीन टॉयलेट ब्लॉक (STP सह)

- सीमा भिंती व रस्त्यांचे बांधकाम

- पूर्वेकडे बागकाम व व्हर्टिकल गार्डन

- ट्रॅक साइडवर लँडस्केपिंग

- स्थानक व्यवस्थापन इमारतीत सुधारणा



