नांदेडमधील मालेगावच्या शेतकऱ्यांची दिल्लीत दखल; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची मिळाली संधी

नांदेड जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याची संधी मिळाली आहे. त्यासाठी ते दिल्लीला रवाना झाले आहेत.

nanded farmer meet pm modi
कृषी भूषण भगवान इंगोले आणि कृषी विज्ञान तज्ञ प्राध्यापक संदीप जायभाये (ETV Bharat Reporter)
Published : October 9, 2025 at 11:03 PM IST

नांदेड : जिल्ह्यातील प्रयोगशील परिसर म्हणून ओळख असलेल्या अर्धापूर तालुक्यातील मालेगाव परिसरातील बागायतदार शेतकरी कृषी भूषण भगवान इंगोले आणि कृषी विज्ञान तज्ञ प्राध्यापक संदीप जायभाये हे दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत शेती विषयक ते संवाद साधणार आहेत.

'धन-धान्य कृषी योजना' : 11 ऑक्टोबरला होणाऱया 'धन-धान्य कृषी योजने'च्या कार्यक्रमासाठी नांदेड जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कार्यालयातून बोलवण्यात आलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शेतकऱ्यांबरोबर संवाद साधणार आहेत. त्यातच कृषी भूषण असलेले शेतकरी भगवान इंगोले आणि नांदेड येथील कृषी विज्ञान तज्ञ प्राध्यापक संदीप जायभाये यांच्याशी देखील संवाद साधणार आहेत. त्यासाठी गुरुवारी सकाळी 11:30 वाजता नांदेड- अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस या गाडीने हे दोन्ही शेतकरी दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत.

nanded farmer meet pm modi
मालेगावचे शेतकरी (ETV Bharat Reporter)

मालेगाव परिसराला काय आहे महत्त्व? : अर्धापूर तालुक्यातील मालेगाव हे बागायती क्षेत्र म्हणून ओळखलं जातं. हा परिसर बागायती बनवण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांनी मोठं परिश्रम घेतलं. या परिसराला पाणी आणण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले व याच परिसरात शंकरराव चव्हाण यांचे देखील शेत जमीन आहे. तेव्हापासून या परिसरातील शेतकऱ्यांनी विविध पिकांचे अभ्यास दौरे व माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांना मदत देखील दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांनी केली. या परिसरातील शेतकऱ्यांनी आता नैसर्गिक सेंद्रिय पद्धतीचे प्रयोग सुरू केले आहेत. कृषी भूषण असलेले भगवान इंगोले यांनी आपल्या शेतात हळद तसेच दाळवर्गीय पिकांची लागवड केलीय. हळदीच्या पिकासाठी कुठल्याच रासायनिक खतांचा वापर केला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.

हळद उत्पादनाला प्रतिसाद : शेतीच्या बांधावरच गोमूत्र, शेण मिश्रित खत तयार करून त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. उत्पादनात मोठी वाढ झाल्याचा अनुभव कृषी भूषण भगवान इंगोले यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या या सेंद्रिय पद्धतीने हळद जोपासण्याच्या प्रयोगाला सर्वच स्तरातून प्रतिसाद मिळत गेला. याचाच एक भाग म्हणून 11 ऑक्टोबर रोजी त्यांना राजधानी दिल्लीमध्ये बोलावण्यात आलं आहे. 'पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजने'चा शुभारंभ त्या दिवशी होणार असून, या कार्यक्रमासाठी देशातल्या 100 जिल्ह्यातील निवडक शेतकरी व कृषी शास्त्रज्ञांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. त्यात नांदेडच्या कृषी विज्ञान केंद्रातील तज्ञ प्राध्यापक संजय संदीप जायभाई यांचाही समावेश आहे.

nanded farmer meet pm modi
कृषी भूषण भगवान इंगोले आणि कृषी विज्ञान तज्ञ प्राध्यापक संदीप जायभाये (ETV Bharat Reporter)

पंतप्रधान उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार : शेतीचे उत्पादन वाढवणे, पिकांमध्ये विविधता आणणे, धान्याच्या साठवणीची सुविधा सुधारणे इत्यादी बाबींचा 'धन-धान्य कृषी योजने'मध्ये समावेश आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पंतप्रधान उपस्थित शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. भगवान इंगोले हे क्षेत्रीय हळदी उत्पादनात अग्रेसर समजले जातात. दिल्ली भेटीच्या निमित्ताने मालेगावच्या मातीतून तयार झालेली विषमुक्त शुद्ध हळद पंतप्रधानांना भेट देण्याचा मानस त्यांनी बोलून दाखवला.

