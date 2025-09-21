माहूर रेणुका देवी घटस्थापनेची तयारी पूर्ण, देश विदेशातून भाविक येतात दर्शनासाठी
साडेतीन शक्तीपीठांपैकी मूळ पीठ असलेल्या श्री रेणुका देवी माहूर मंदिरात घटस्थापना होणार आहे. यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली असल्याची माहिती विश्वस्त चंद्रकांत भोपी यांनी दिली.
Published : September 21, 2025 at 10:26 PM IST
नांदेड - माहूर गडावर रेणुका देवी मंदिरात घटस्थापनेसाठी तयारी पूर्ण झाली असून, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुनील वेदपाठक, जेनीतचंद्रा दोनतुला, यांच्या हस्ते पूजा होणार आहे. राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मेघना बोर्डीकर, पंकजा मुंडे हे घटस्थापनेच्या दिवशी हजर राहणार आहेत. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांच्या काळात देवीच्या दर्शनासाठी देशभरातून लाखो भाविक येतात. त्यामुळे मंदिर समिती आणि स्थानिक प्रशासन यासाठी विशेष नियोजन करत आहेत.
तयारीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे :
सुरक्षा व्यवस्था : भाविकांच्या गर्दीमुळे कोणतीही अनुचित घटना घडू नये यासाठी कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
स्वच्छता : मंदिराच्या परिसरात आणि माहूर शहरात स्वच्छता राखण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
दर्शनाची सोय : भाविकांना सुलभपणे दर्शन घेता यावे यासाठी रांगा आणि इतर व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य सुविधा : कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत वैद्यकीय मदत उपलब्ध व्हावी यासाठी आरोग्य पथके आणि रुग्णवाहिकांची सोय करण्यात आली आहे.
माहूरची ही घटस्थापना महाराष्ट्रातील एक प्रमुख धार्मिक उत्सव मानली जाते आणि या काळात माहूर नगरीला एक वेगळेच चैतन्य प्राप्त होते.
माहूर नगरपालिकेची नवरात्रीसाठी तयारी - माहूर येथे येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सोयीसाठी माहूर नगरपालिकेने नवरात्रोत्सवाच्या तयारीला जोरदार सुरुवात केली आहे. यावर्षी शारदीय नवरात्र महोत्सव २२ सप्टेंबरपासून सुरू होत असल्याने, प्रशासनाने भाविकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी विशेष लक्ष दिले आहे. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत शहरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्यामुळे, नगरपालिकेने खालील गोष्टींवर भर दिला आहे :
स्वच्छता व्यवस्थापन : मंदिराच्या परिसरासह संपूर्ण शहरात स्वच्छता राखण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी नेमले आहेत. शौचालये आणि कचरा व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.
पाणीपुरवठा : भाविकांना पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासू नये यासाठी पुरेशा पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था केली आहे.
वाहतूक आणि पार्किंग : शहरात येणाऱ्या वाहनांची गर्दी टाळण्यासाठी वाहतुकीचे योग्य नियोजन केले आहे. तसंच, वाहनतळाची (पार्किंग) सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
सुरक्षा : कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांच्या सहकार्याने कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. विशेषतः मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर आणि गर्दीच्या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
आरोग्य सेवा : आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळावी यासाठी आरोग्य केंद्रे आणि प्रथमोपचार सुविधा तयार ठेवण्यात आल्या आहेत.
माहूर नगरपालिका आणि श्री रेणुका देवी संस्थान यांच्या समन्वयाने, नवरात्रोत्सव शांततापूर्ण आणि उत्साहात साजरा व्हावा यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती नगर अध्यक्ष फिरोज डोसानी यांनी दिली.
हेही वाचा...