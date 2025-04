ETV Bharat / state

प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल झाले सुरू; खासगी शाळांनाही नोंदणी बंधनकारक - PRE SCHOOL REGISTRATION

प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल झाले सुरू ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 25, 2025 at 10:45 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 11:01 AM IST 1 Min Read

मुंबई - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासून शिक्षण देण्याच्या धोरणाचा स्वीकार करण्यात आलाय. त्यामुळे पूर्व प्राथमिक शाळांची माहिती सरकारकडून संकलित केली जातेय. त्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच महा स्कूल जीआयएस मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनचे आणि प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टलचे व्हर्च्युअली उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.



बालकांनाही शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा निर्णय : सहा वर्षे पूर्ण झालेल्या बालकांनाच आतापर्यंत शिक्षणाच्या प्रवाहात स्थान मिळत होते. परंतु आता या संकल्पनेत बदल झालाय. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 नुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षण म्हणजेच तीन ते सहा या वयोगटातील बालकांनाही शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय. राज्यात टप्प्याटप्प्याने हे धोरण राबवण्याची प्रक्रिया सरकारकडून सुरू असून, सध्या महिला व बालविकास विभागाकडून चालवल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्या बालवाड्या याबाबतची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे.



प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल सुरू : पूर्व प्राथमिकचे शिक्षण देणाऱ्या खासगी शाळा संस्थांची आणि शिक्षण व्यवस्थेची माहिती उपलब्ध असण्याच्या दृष्टीने आता शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर खासगीरीत्या चालवल्या जाणाऱ्या पूर्व प्राथमिक वर्गाच्या माहितीची नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहे, यासाठी खासगी पूर्व प्राथमिक वर्गाचे शिक्षण देणाऱ्या सर्व केंद्रांची माहिती एकत्रित स्वरूपात राज्यस्तरावर जिल्हा स्तरावर तसेच पालकांनाही उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तीन ते सहा वय वर्ष गटात शिक्षण देणाऱ्या खासगी केंद्रांची नोंद करण्यासाठी प्री स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या केंद्रांची सर्वसाधारण माहितीची नोंद केली जाणार आहे.



ॲपच्या माध्यमातून शाळेबाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध : भविष्यात पालकांची प्री स्कूल कसे निवडावे याची चिंता आता दूर होणार आहे. राज्यात शिक्षण देत असलेल्या शाळांच्या ठिकाणाबाबत संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून महा स्कूल जीआयएस मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून शाळेबाबतची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शाळांमधील माध्यम तेथील सोयी सुविधा, सुरू असलेले वर्ग, शाळा कोणत्या मंडळाशी सलग्न आहे आदी माहिती आता सहज उपलब्ध होणार आहे. तसेच शाळांच्या योग्य नियोजनासाठी सरकारला देखील याचा उपयोग करता येणार आहे. हेही वाचाः

Last Updated : April 25, 2025 at 11:01 AM IST