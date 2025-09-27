जागा वाटपावरून महायुतीत जुंपली, महापालिकेच्या जागांवरून मंत्री मुश्रीफांचा शिवसेना-भाजपाच्या नेत्यांना प्रेमाचा सल्ला
कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीपूर्वी महायुतीतील नेत्यांमध्ये जागा वाटपासाठी रस्सीखेच सुरु असून, पक्षांतर्गत तणाव वाढला आहे. यावरून मंत्री मुश्रीफ यांनी महायुती नेत्यांना प्रेमाचा सल्ला दिला आहे.
Published : September 27, 2025 at 4:05 PM IST
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या 81 जागांसाठी निवडणूक जाहीर होण्याआधीच महायुतीतील नेत्यांमध्ये जागा वाटपावरून जुंपल्याचं चित्र पहायला मिळतय. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली असून नवरात्रोत्सवाचं निमित्य साधून अनेक भावी नगरसेवक नियोजित प्रभागातील आपल्या मतदारांना नवदुर्गांचं दर्शन घडवत आहेत.
महापालिकेच्या जागांसाठी नेत्यांमध्ये रस्सीखेच : मागच्या निवडणुकीत लढलेल्या जागांपेक्षा अधिक जागा हव्या, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली आहे. तर शिवसेनेकडं इच्छुकांची संख्या अधिक असल्यामुळं 30 जागांवर आमचा दावा असल्याचं आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितलंय. जागावाटपांवरून सुरू असलेल्या आखाड्यात अखेर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही उडी घेत आम्ही कासवाच्या गतीनं महापालिकेची सत्ता हस्तगत करू तोपर्यंत भाजपा, शिवसेनेच्या नेत्यांनी सबुरीनं घ्यावं, असा प्रेमाचा सल्ला दिला आहे.
निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी रस्सीखेच : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक महायुती एकाच झेंड्याखाली लढेल असं जाहीर केलय. मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यात महायुतीचे कारभारी असलेले राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, भाजपाचे राज्यसभा खासदार धनंजय महाडिक आणि शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यात महापालिकेची निवडणूक जाहीर होण्याआधीच कलगीतुरा रंगला आहे.
पुलाखालून गेलय बरंच पाणी : 1 नोव्हेंबर 2015 रोजी कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक झाली होती. या निवडणुकीत 81 जागांपैकी राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षानं 27, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 15, ताराराणी आघाडी 19, भाजपा 13, शिवसेना 4 आणि अपक्ष 3 जागांवर विजयी झाले होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं एकत्रित महापालिकेवर सत्ता स्थापन केली होती. मात्र 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील चित्र बदललं. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात पडलेल्या फुटीनंतर दोन्ही पक्ष वेगळे झालेत. प्रशासकीय राजवट, 2024 ची विधानसभा निवडणूक यानंतर पुलाखालून बरंच पाणी गेलं आहे. महापालिका निवडणुकीत स्थानिक पक्ष ताराराणी आघाडी आणि भाजपा एकत्र असल्यामुळं खासदार धनंजय महाडिक यांनी 34 जागांवर दावा केला आहे. शिवसेनेकडं इच्छुकांची संख्या अधिक असल्यामुळं आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी 30 जागा मिळाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
मुश्रीफांनी युतीच्या नेत्यांना दिला प्रेमाचा सल्ला : मागील निवडणुकीत काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महापालिकेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा झेंडा रोवला होता. यानंतर राज्याच्या राजकारणात अनेक स्थित्यंतर झाली. गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत महायुतीचा अध्यक्ष करण्यासाठी मुश्रीफांना आमदार सतेज पाटील यांनी साथ दिली. तर आता आगामी महापालिका निवडणुकीत नेत्यांच्या दाव्यानंतर लंडनवारीहून परतलेले मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सबुरीचा सल्ला दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महापालिकेच्या सभागृहात सत्ता स्थानी होता. आम्ही कासव गतीनं यंदाही महापालिका निवडणुकीत यश मिळवू असा विश्वास व्यक्त करत गेली 25 वर्ष आम्ही महापालिकेच्या सत्तेत आहोत, आम्हालाच जम्यात धरणार नसतील तर आम्हालाही ताकतीनं लढावं लागेल असा गर्भित इशारा दिला.
आमदार सतेज पाटील एकाकी गड लढवणार : "मायक्रो प्लॅनिंगमध्ये माहीर असलेले काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांचे शिलेदार सध्या शिवसेना आणि भाजपामध्ये सामील झालेत. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसच्या आमदार सतेज पाटील यांना एकाकी झुंज द्यावी लागणार आहे. महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांशी जुळवून घेत सत्तेपर्यंत पोहचण्यासाठी सतेज पाटील यांचं मायक्रो प्लॅनिंग यशस्वी ठरल्यास महायुतीला कोल्हापुरात धक्का बसू शकतो. महायुतीतील नेत्यांची वक्तव्य पाहता जिल्ह्यातील युतीमध्ये सर्वकाही अलबेल आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल," अशी प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक दयानंद निपारे यांनी व्यक्त केली.
