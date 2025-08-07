मुंबई : प्रहार संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू यांनी बुधवारी राज ठाकरेंची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीत शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध प्रश्नांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आगामी आंदोलनाची दिशा, धोरण आणि अन्य मागण्या यावर राज ठाकरेंसोबत चर्चा केल्याचं बच्चू कडू यांनी भेटीनंतर स्पष्ट केलंय.
बच्चू कडू शिवतीर्थावर राज ठाकरेंच्या भेटीला - मराठवाड्यातून निघणाऱ्या कर्जमाफी यात्रेसाठी बच्चू कडू यांच्याकडून राज ठाकरेंना औपचारिक आमंत्रण देण्यात आलंय. या आमंत्रणाचा स्वीकार करत राज ठाकरेंनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. या भेटीत शेतकऱ्यांचा विषय हाच एक संवाद होता. शेतकऱ्यांना न्याय मिळायला हवा. एकीकडे शेतकरी अडचणीत आहे, मात्र राज्य सरकार त्याची टिंगल करतंय. दुष्काळ पडला की कर्जमाफी, असं मुख्यमंत्री म्हणतात, ही एकप्रकारे त्यांची टिंगलच आहे. शेतमालाला भाव मिळत नाहीय हे दुष्काळापेक्षा मोठं शेतकऱ्याचं दु:ख आहे. भविष्यात राज्यव्यापी आंदोलन होईल तेव्हा मुंबईनंही या आंदोलनात एक ते दोन तास शेतकऱ्याच्या पाठी उभं राहावं, याकरिता राज ठाकरेंना निमंत्रण दिलंय. तसेच त्यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनही करावं, अशीही त्यांना विनंती केल्याचं बच्चू कडूंनी स्पष्ट केलंय.
यंदा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना बांधणार वेदनेची राखी - हा विषय कुठल्या एका जाती-धर्माचा किंवा एका राजकीय पक्षाचा नाही. आमचा अजेंडा निवडणुकीला अनुसरून नाही, तर शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. सध्या आम्ही शेतकऱ्यांसाठी लढतोय, त्यात जात, धर्म, पक्ष न आणता लढायला हवं. शेतकऱ्यांच्या विषयात बाकीच्या विषयांची कालवाकालव नकोय. शेतकऱ्यांचा विषय सर्वसामान्य जनतेपर्यंत, सरकारपर्यंत पोहोचायला हवा. शेतकरी लढतात, पण त्यात राजकारणात आलं की मूळ विषय मागेच राहतो. तसं आता होणार नाही, याकरिता येत्या 9 तारखेला रक्षाबंधनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आम्ही वेदनेची राखी पाठवणार आहोत. शेतकऱ्यांच्या भगिनी ही वेदनेची राखी पाठवतील, त्यानंतर पुढील आंदोलनाची रूपरेषा जाहीर करू, असं बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केलंय.
बच्चू कडूंच्या भेटीवर मनसेची प्रतिक्रिया - बच्चू कडू यांनी काढलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच्या पदयात्रेत चक्काजाम आंदोलनात राज ठाकरेंच्या आदेशानुसार आपण यापूर्वीही सहभागी झालो होतो. त्यांच्या भावना शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच आहेत, त्यात काहीही चुकीचं नाही. मराठवाडा, विदर्भातील शेतकरी आणि दिव्यांग बंधूंसाठी त्यांची भावना चांगलीच आहे. त्यामुळे तिथे राज ठाकरेंची एक सभा व्हावी, अशी बच्चू कडू यांची इच्छा आहे. त्यानुसार राज ठाकरेंनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय. तसेच शेतकऱ्यांसाठी काही काळ मुंबई बंद राहावी, यावर आम्हीही सकारात्मक आहोत, वेळ आली तर त्याला आम्हीही पाठिंबा देऊ. सध्या हा विषय केवळ शेतकऱ्यांसाठी मर्यादित आहे. त्यात निवडणुका किंवा राजकीय समीकरणं नाहीत. आधी मनं जुळावी लागतात, आम्ही वेगवेगळ्या विषयांवर लोकांशी बोलून मनं जाणून घेतोय, विचारांची देवाणघेवाण होतेय, अशी प्रतिक्रिया मनसेचे ज्येष्ठ नेते बाळा नांदगावकर यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.
ईव्हीएमला दोघांचाही विरोध कायम - या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना बच्चू कडू म्हणाले की, ईव्हीएमवर मतदान घेण्याऐवजी मतपत्रिकांवर थेट भाजपाचे शिक्केच मारा. उगाच निवडणुकीचा फार्स कशाला? तर बाळा नांदगावकरांनीही म्हटलं की, मुळात एव्हीएम नको हाच आमचाही मुद्दा आहे. त्यासाठी आम्ही एक आंदोलन देशभरात यापूर्वी सुरू केलंय. ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी यांनाही आम्ही त्यावेळी भेटलो होतो. ट्रम्प हे मोदींचे मित्र आहेत, पण त्यांच्या देशातही ईव्हीएम चालत नाही.
