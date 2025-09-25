ETV Bharat / state

"प्रसूती रजाही मिळत नाही, मग आम्ही काय करायचं?", ग्राम सडक कंत्राटी कामगारांचे विविध मागण्यासाठी उपोषण

ग्राम सडक कंत्राटी कामगारांचे विविध मागण्यासाठी आझाद मैदानात उपोषण सुरू आहे.

Gram sadak contract workers strike
ग्राम सडक कंत्राटी कामगारांचे उपोषण (ETV Bharat Reporter)
Published : September 25, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षापासून प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून अनेक गाव खेड्यात चांगले रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. ज्या छोड्या आणि दुर्गम भागात रस्ते नव्हते. तिथंही ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून चांगले आणि मोठे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. परंतु, याच ग्राम सडक योजनेच्या कंत्राटी कामगारांच्या पदरी मात्र, गेल्या 12 वर्षांपासून निराशाच आली आहे. कारण ग्राम सडक योजनेच्या कंत्राटी कामगारांची गेल्या 12 वर्षांपासून वेतनवाढ करण्यात आलेली नाही. वेतनवाढ तसंच अन्य विविध मागण्यांसाठी आणि आपल्या न्याय हक्कासाठी प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कंत्राटी कामगार मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचे नेते तथा नेतृत्व करणारे रामदास बर्डे हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. या आंदोलनात राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगार, महिला अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

ग्राम सडक कंत्राटी कामगारांचे उपोषण (ETV Bharat Reporter)


उपोषणाचा चौथा दिवस : "आम्ही आमच्या विविध मागण्यासाठी इथं आंदोलन करत आहोत. आमचे नेते आणि आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे रामदास बर्डे हे आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांच्या उपोषणाचा चौथा दिवस आहे. थोड्या वेळापूर्वी त्यांना रुग्णालयात नेलं होतं. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत उपचार घेणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे, " असं आंदोलनकर्त्यांनी सांगितलं. तसंच "आम्हाला गेल्या 12 वर्षांपासून वेतनवाढ झाली नाही. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन-चार वर्षांनी वेतनवाढ होते. त्यांना सहावं, सातवं वेतन आयोग लागू झालं आहे. आठवं वेतन आयोग लागू होणार आहे. मात्र आमच्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष होत आहे. तसंच जर सरकार लाडक्या बहिणींना पैसै देतंय तर मग आम्ही काय दोडक्या बहिणी आहोत का? आम्हा कंत्राटी कामगार महिलांना प्रसूती रजा सरकार देत नाही, त्यामुळं आम्हांला प्रसूती रजा मिळाली पाहिजे," अशी मागणी नंदुरबारहून आलेल्या रश्मी जोशी यांनी केली आहे.

काय आहेत प्रमुख मागण्या?
काय आहेत प्रमुख मागण्या? (ETV Bharat GFX)



सरकारनं दोडक्या बहिणींकडेही लक्ष द्यावं : "आज आम्ही चार दिवसांपासून आंदोलन करत आहोत, पण कोणताही सरकारकडून प्रतिनिधी आलेला नाही. आमची 12 वर्षांपासून वेतनवाढ झालेली नाही. लाडक्या बहिणींना पैसै देताय तर आमच्यासारख्या दोडक्या बहिणींकडेही लक्ष द्या. सरकारनं याआधी देखील आम्हाला तीन महिन्याच्या आता तुमच्या प्रलंबित मागण्या मान्य केल्या जातील, असं लेखी आश्वासन दिलं होतं. पण तीन महिने होऊन गेले तरीपण अजून सरकारनं कोणत्याही मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगार सरकारी लाभापासून आणि भत्यापासून वंचित आहेत. त्यांना भर पगारी रजा मिळत नाही. सिक लिव्ह मिळत नाही. विशेष म्हणजे महिला कुठंही काम करत असताना त्यांना प्रसूती रजाही मिळते. परंतु येथे प्रसूती रजा देखील मिळत नाही. महिला अधिकारी, कर्मचारी, इंजिनियर या कामानिमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी जात असतात. तेव्हा कोणतेही संरक्षण नाही. महिलांच्या नैसर्गिक विधी साठीच्या सोयी-सुविधा सुद्धा उपलब्ध नाहीत, त्यामुळं सरकारनं याचा विचार करुन आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात," असं आंदोलनकर्त्यांनी म्हटलं आहे.

प्रसूती रजारामदास बर्डेकंत्राटी कामगारAZAD MAIDAN IN MUMBAICONTRACT WORKERS STRIKE

ETV Bharat Logo

