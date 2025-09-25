ETV Bharat / state

नवरात्र महोत्सव 2025 : श्रद्धा आणि संस्कृतीचा वारसा जपणारं 310 वर्ष जुनं प्रभादेवी मातेचं मंदिर!

मुंबईतील 310 वर्षांपूर्वीचं प्रभादेवी मंदिर हे श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा जपत आजही भक्तांसाठी शांततेचं आणि नवसाला पावणाऱ्या देवीचं स्थान आहे.

Prabhadevi Temple
मुंबईतील ३१० वर्ष पुरातन प्रभादेवी देवीचे मंदिर (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : मुंबई ही केवळ आधुनिक गगनचुंबी इमारती, गजबजलेले बाजार आणि धावपळीचं जीवन, यासाठी ओळखली जात नाही. तर या शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा दडलेला आहे. त्यातीलच एक रत्न म्हणजे प्रभादेवी मंदिर. जे आजही परंपरेची, श्रद्धेची आणि भक्तीची साक्ष देत उभं आहे. सुमारे 310 वर्षांपूर्वीचे हे मंदिर आजही आपल्या मूळ स्वरूपात भक्तांच्या श्रद्धेचं स्थान म्हणून उभं आहे. या मंदिराच्या इतिहासात त्या-त्या वेळचं समाजजीवन, परंपरा आणि संस्कृतीचं प्रतिबिंब दिसतं. विशेष म्हणजे, मुंबई रेल्वेच्या पश्चिम मार्गावरील पूर्वी एल्फिन्स्टन रोड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रेल्वे स्थानकाला प्रभादेवी देवीच्या नावावरून प्रभादेवी रेल्वे स्थानक हे नाव देण्यात आलं आहे. प्रभावती देवीच्या नावाचा अपभ्रंश होऊन सध्या प्रभादेवी असा उल्लेख केला जातोय.

1715 साली मंदिराची उभारणी : "प्रभादेवी देवीची मूर्ती मंदिरासमोरील विहिरीतून मिळाल्याची आख्यायिका आहे. श्रीमंत पठारे प्रभु समाजातील श्याम नायक यांना देवीनं दृष्टांत दिल्यानंतर 1715 साली मंदिराची उभारणी करण्यात आली. या देवीच्या नावावरूनच परिसराला 'प्रभादेवी' हे नाव मिळालं. आज जे आगरबाजार म्हणून ओळखलं जातं. तिथं पूर्वी मिठाची आगरे होती. त्या काळातील शिलोत्री लोक देवीला मीठ अर्पण करत. हे या मंदिराच्या इतिहासातील वैशिष्ट्य आहे," असं सुयोग जोगळेकर यांनी सांगितलं.

मंदिरातील मूर्तीला मिळालं पारितोषिक : मंदिर परिसरात 1850 आणि 1960 साली बांधलेले दीपस्तंभ आजही श्रद्धा आणि परंपरेचे प्रतीक म्हणून उभे आहेत. मंदिराचा कार्यभार जयानंद कृष्णनाथ कीर्तिकर यांच्या काळापासून 'दी कीर्तिकर फॅमिली प्रभादेवी चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन' या ट्रस्टद्वारे पाहिला जातो. आज या ट्रस्टकडं मंदिराचे व्यवस्थापन आहे, तर सुयोग जोगळेकर हे मुख्य पुजारी म्हणून सेवेत आहेत. या मंदिरात प्रभादेवी देवीच्या शेजारी कालिका आणि चंडिकादेवीच्या मूर्ती असून शक्तीच्या तीन रूपांची साक्ष इथं पहायला मिळते. याशिवाय, शंकर, गणपती-पार्वती, लक्ष्मी-नारायण, हनुमान, शीतला देवी आणि खोकला देवी यांच्या मंदिरेही इथं आहेत. विशेष म्हणजे शंकराच्या मंदिरासमोर असलेली नंदीची मूर्ती आता संग्रहालयात ठेवली असून त्या मूर्तीला 'ऍनिमल इन द फॉर्म ऑफ गॉड' या स्पर्धेत पहिलं पारितोषिक मिळालं होतं.

नवसाला पावणारी देवी म्हणून ओळख : प्रभादेवी मंदिराचा वार्षिक पौष उत्सव हा भाविकांसाठी विशेष आकर्षण आहे. पूर्वी फक्त तीन दिवसांचा असलेला हा उत्सव सध्या दहा दिवसांचा झाला आहे. मंदिराच्या समोरील वाळूत मेथी लावण्याची प्रथा या उत्सवाला अनोखी ओळख देते. या काळात मंदिर प्रांगणात हजारो भाविकांची गर्दी होत असते. 'नवसाला पावणारी देवी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रभादेवीसमोर नवस बोलण्यासाठी आणि तो फेडण्यासाठी भाविक कुटुंबासह हजेरी लावतात. आजच्या धावपळीच्या काळातही हे मंदिर भक्तांना शांततेचा आणि अध्यात्माचा अनुभव घेण्याची संधी देते.

प्रभादेवी मंदिर हे मुंबईकरांसाठी अभिमानाचा वारसा : "प्रभादेवी मंदिर हे मुंबईच्या संस्कृतीचा अभिन्न भाग आहे. या मंदिराचा इतिहास केवळ धार्मिक परंपरेपुरता सीमित नसून सामाजिक आणि सांस्कृतिक आयुष्याशी निगडित आहे. अशा परंपरागत वारशांचं जतन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आज जेव्हा आधुनिकता आपल्याला गिळंकृत करत आहे. तेव्हा प्रभादेवी मंदिरासारखी ठिकाणं आपल्याला मूळाशी जोडून ठेवतात. श्रद्धा, परंपरा आणि सांस्कृतिक वारसा जपणारे प्रभादेवी मंदिर हे मुंबईकरांसाठी आजही अभिमानाचा वारसा ठरलं आहे," असं मत पुजारी सुयोग जोगळेकर व्यक्त केलं.

