पोस्टात जाण्याचा वाचणार वेळ; पोस्टमन तुमचं पत्र, पार्सल घरी देणार अन् घेऊनही जाणार!
आपल्याला पत्रे किंवा पार्सल पाठवायचे असेल तर पोस्ट कार्यालय गाठावे लागते. आता तुमचा पोस्ट कार्यालयात (Post office) जाण्याचा ताप वाचणार आहे.
Published : October 1, 2025 at 8:30 PM IST
नाशिक : भारतीय टपाल खात्यानं ग्राहकांसाठी अत्यंत सोयीची योजना सुरू केलीय. आता पोस्टमन काका घराघरात जाऊन पार्सल किंवा पत्र गोळा करणार आहेत. त्यामुळं ग्राहकांना पोस्ट ऑफिसमध्ये (Post office) तासनतास उभं राहण्याची गरज पडणार नाही. घरबसल्या पोस्ट खात्याच्या वेबसाईटवर पत्र अथवा पार्सलची नोंद केल्यानंतर ही सुविधा ग्राहकांना मिळणार असल्याचं पोस्ट खात्याकडून सांगण्यात आलंय.
पार्सल घेण्यासाठी पोस्टमनकाका येणार घरी : सुरुवातीला पोस्टमनकाका आपल्या घरी फक्त पत्र किंवा पार्सल देण्यासाठी येत होते. मात्र आता पोस्ट खात्याच्या नवीन प्रणालीनुसार पोस्टमनकाका आपल्या घरी पत्र किंवा पार्सल घेण्यासाठी येणार आहे. या नव्या सेवेमुळं ग्राहकांना पोस्ट कार्यालयात जाऊन रांगेत थांबण्याची आवश्यकता नसल्याने ग्राहकांच्या वेळेची बचत होईल आणि येण्या-जाण्याचा खर्च देखील वाचेल. ही योजना सोयीस्कर आणि आरामदायक असणार असल्याचं पोस्ट विभागाकडून सांगण्यात आलंय.
ऑनलाईन नोंदणी गरजेची : आता पोस्टमन घरी येऊन आपली पत्र, पार्सल घेऊन जाईल. यासाठी सुरूवातीला ग्राहकांना ऑनलाईन नोंदणी आणि पेमेंटची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. पोस्टमनच्या सेवेसाठी बुकिंग करताना संबंधित पोस्ट किंवा पार्सलचे वजन आणि ठिकाणानुसार ऑनलाइन पेमेंट करावे लागले. त्यामुळं ग्राहकांना कार्यालयात जाऊन रांगेत थांबण्याची गरज पाडणार नाही. तसंच ग्राहकांना आपल्या पार्सलचे लाईव्ह लोकेशन ट्रॅक करण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळं ग्राहकांच्या वेळीची बचत होणार आहे.
अशी करावी लागले बुकिंग : "पोस्ट पंचायत सेवेसाठी बुकिंग https://www.indaipost.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन पार्सलची माहिती भरावी लागेल. टपाल खात्याच्या नवीन सेवेअंतर्गत 500 खालील पार्सल पाठवण्यासाठी 50 रुपये शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क ऑनलाईन पेमेंटद्वारे ग्राहकांना भरता येणार आहे. त्यामुळं त्यांचा वेळही वाचणार आहे," असं प्रवर डाकपाल राजेश रनाळकर यांनी सांगितलं.
