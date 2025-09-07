ETV Bharat / state

जूहू किनाऱ्यावर गणेश विसर्जनानंतर स्वच्छता मोहिम: अमृता फडणवीस आणि अक्षय कुमार यांचा उत्स्फूर्त सहभाग

मुंबईच्या जुहू बीचवर दिव्याज फाउंडेशन आणि महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमानं स्वच्छता मोहिम राबवण्यात आली. यामध्ये अमृता फडणवीस आणि अभिनेता अक्षय कुमार यांनी सहभाग घेतला.

अमृता फडणवीस आणि अक्षयकुमार गणेश विसर्जनानंतर स्वच्छता मोहिमेत सहभागी झाले (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2025 at 12:53 PM IST

2 Min Read

मुंबई : गणेश विसर्जनानंतर समुद्रकिनाऱ्यावर कचऱ्याचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढतं. याची दखल घेत दिव्याज फाउंडेशन आणि मुंबई पालिकेच्या संयुक्त विद्यमानं जूहू किनारी स्वच्छता मोहिम राबवण्यात आली. या मोहिमेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार, कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा, भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम आणि मुंबई पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सहभागी होऊन स्वच्छतेचा संदेश दिला.

जूहू किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम : गणेशोत्सव हा महाराष्ट्रात अत्यंत श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहात साजरा केला जाणारा सण आहे. विशेषतः अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर गणेशमूर्तींचं विसर्जन जूहू, गिरगाव आणि वर्सोवा या प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यांवर केलं जातं. या विसर्जनामुळे किनाऱ्यांवर मूर्तींचे अवशेष, निर्माल्य, फुलं, हार व इतर पूजासाहित्य साचून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो, ज्याचा पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतो.

Post Ganesh Visarjan Cleanup at Juhu Beach
गणेश विसर्जनानंतर स्वच्छता मोहिम (ETV Bharat)

ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन दिव्याज फाउंडेशन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमानं जूहू किनाऱ्यावर स्वच्छता मोहिम राबवण्यात आली. या उपक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस, अभिनेता अक्षय कुमार, कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा, भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मुंबई पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी सहभाग घेतला.

Post Ganesh Visarjan Cleanup at Juhu Beach
गणेश विसर्जनानंतर स्वच्छता मोहिम (ETV Bharat)

स्वच्छता ही सामूहिक जबाबदारी- अमृता फडणवीस : या स्वच्छता मोहिमेच्या उद्घाटनप्रसंगी अमृता फडणवीस यांनी आपले विचार व्यक्त करताना म्हटलं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानामुळे देशभरात स्वच्छतेबाबत जागरूकता वाढली आहे. ही मोहिम आपला समुद्र स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी आहे. स्वच्छता ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी आहे."

त्यांनी या उपक्रमात सहभागी झालेल्या विविध वयोगटातील व्यक्तींचं विशेष कौतुक करत सांगितलं, “लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत, बॉलिवूड कलाकारांपासून सामान्य नागरिकांपर्यंत सर्वांनी उत्साहानं सहभाग घेतल्यानं स्वच्छतेचा संदेश समाजाच्या सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचला."

Post Ganesh Visarjan Cleanup at Juhu Beach
गणेश विसर्जनानंतर स्वच्छता मोहिम (ETV Bharat)

अक्षय कुमार काय म्हणाला? : या उपक्रमात सहभागी झालेल्या अभिनेता अक्षय कुमार यानंही पर्यावरणाबाबत आपली कटिबद्धता व्यक्त करत म्हटलं की, "समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता ही केवळ पर्यावरणासाठी महत्त्वाची नाही, तर ती आपल्या सामाजिक जबाबदारीचा भाग आहे."

या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा, भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्यासह स्थानिक रहिवासी, स्वयंसेवक आणि पालिका कर्मचार्‍यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. मोहिमेदरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या कचऱ्याची योग्य रीतीने विल्हेवाट लावण्यात आली.

