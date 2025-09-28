ETV Bharat / state

वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांनी खोल समुद्रात जाऊ नये; बंदर विभागाचा इशारा: 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

राज्यात मोठ्या प्रमाणात मुसळधार पाऊस सुरू असल्यानं पूरसदृश्य स्थिती निर्माण झाली. रविवारीही हवामान विभागानं रेड अलर्ट जारी केला आहे.

IMD Issue Red Alert To Raigad
संग्रहित छायाचित्र (Etv Bharat)
रायगड : कोकण किनारपट्टीवर नैसर्गिक आपत्तीचे संकट पुन्हा एकदा डोके वर काढत असल्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. पुढील 24 तासांत ताशी 40 ते 60 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून त्यासोबतच मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे बंदर विभागाकडून मच्छीमारांना विशेष सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून, खोल समुद्रात मच्छीमारांनी अजिबात न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

संग्रहित छायाचित्र (Reporter)

शनिवारी सकाळपासून पावसाची जोरदार हजेरी : गेल्या काही दिवसांपासून दडी मारलेल्या पावसाने शनिवारी सकाळपासून पुन्हा एकदा हजेरी लावली आहे. रायगड जिल्ह्यात विविध ठिकाणी कमी-जास्त प्रमाणात पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. भारतीय हवामान खात्याने शनिवारीसाठी ऑरेंज अलर्ट, तर रविवारीसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे कोकणातील प्रशासन सतर्क झाले असून, आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.

हवामान खात्याने दिलेला इशारा (Reporter)

वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता : हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार पुढील काही तासांत जोरदार वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे समुद्र किनारी भागात मोठ्या लाटा उसळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यामुळे केवळ मच्छीमारच नव्हे तर समुद्र आणि खाडीकिनारी राहणाऱ्या रहिवाशांनाही सतर्कतेचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

मच्छीमारांनी खोल समुद्रात जाऊ नये : समुद्र किनाऱ्यावरील गावे, खेडी आणि मच्छीमार वाड्यांमध्ये ग्रामपंचायत, महसूल प्रशासन आणि आपत्ती व्यवस्थापन दलाकडून जनजागृती सुरू करण्यात आली आहे. बंदर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत मच्छीमारांनी खोल समुद्रात जाऊ नये, अन्यथा जीवितहानी होऊ शकते. तसेच, समुद्रकिनारी पर्यटनासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांनाही खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. कोकणातल्या लोकांना गेल्या काही वर्षांतील तौक्ते वादळ, निसर्ग चक्रीवादळ यांसारख्या आपत्तींचा अनुभव असल्याने या वेळेसही नागरिकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे गरजेचे असल्याचे आवाहन स्थानिक प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

