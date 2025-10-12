बीएमसीचं बजेट ठरवताना लोकसंख्या आणि राहणीमान याकडे दुर्लक्ष; प्रजा फाउंडेशन-TISS चा अहवाल
प्रजा फाउंडेशन आणि TISS यांचा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये बीएमसीचे बजेट ठरवताना लोकसंख्या आणि राहणीमान या महत्त्वपूर्ण घटकांकडे दुर्लक्ष केल्याचं अधोरेखित केलं आहे.
Published : October 12, 2025 at 8:32 PM IST
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पातून वॉर्डाच्या बजेटसाठी करण्यात येणारी तरतूद मागील काही वर्षांपासून घटत चालल्याचा दावा प्रजा फाउंडेशन या संस्थेनं केला असून, हे प्रमाण 2021-22 मध्ये 18% होतं, जे 2025-26 मध्ये 11 टक्क्यांवर आल्याचं प्रजा फाउंडेशन आणि टाटा समाजविज्ञान संस्था म्हणजेच TISS यांनी केलेल्या सर्व्हेमध्ये समोर आलं आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीतील वॉर्ड निहाय अर्थसंकल्पीय वितरणाच्या सखोल अभ्यासावर आधारित हा अहवाल मुंबईच्या 24 प्रशासकीय वॉर्डासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदींमधील तफावत असल्याचा दावा प्रजा फाउंडेशन या संस्थेनं केला आहे.
मुंबईच्या 24 प्रशासकीय वॉर्डासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदींमधील तफावत दूर करून समन्यायी वितरण करण्यासाठी अर्थसंकल्पाची नियोजन प्रक्रिया सहभागी पद्धतीने होण्याची गरज असल्याचं देखील या अहवालात म्हटलं असून, या अहवालाविषयी प्रजा फाऊंडेशनचे सल्लागार आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी सांगितलं, "या सर्वेचे निष्कर्ष मुंबई शहराचा कारभार अधिक सक्षम करण्यासाठी निश्चितच उपयुक्त ठरतील. आपले धोरणकर्ते आणि अभ्यासक अहवालात मांडलेल्या मुद्द्यांचा गंभीरपणे विचार करतील, त्याआधारे निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलतील, अशी आम्हाला आशा आहे.”
प्रजा फाउंडेशन या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, सदर सर्व्हेमध्ये शहरातील सर्व 24 प्रशासकीय वॉर्डाचे, सन 2021-22, सन 2022-23, सन 2023-24, सन 2024-25 व सन 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीतील वॉर्डस्तरीय अर्थसंकल्पांचं विश्लेषण करण्यात आलं असून, विविध नागरी सुविधांसाठी जसे घनकचरा व्यवस्थापन, पर्जन्यवाहिन्या, रस्ते, पादचारी मार्ग, उद्याने, बाजारपेठा, सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि झोपडपट्टीसाठी आर्थिक तरतुदी महसूली आणि भांडवली खर्चासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदींचा सखोल अभ्यास करण्यात आल्याचे या संस्थेने म्हटलं आहे.
या सर्वेबाबत आम्ही टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या प्राध्यापिका डॉ. अमिता भिडे यांना विचारले असता त्यांनी सांगितलं, "वॉर्डस्तरीय बजेटच्या तरतुदींचे वास्तव स्वरूप या अहवालातून सार्वजनिक होत आहे, अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये वॉर्डनिहाय तसंच द्विपशहर, पूर्वेकडील आणि पश्चिमी उपनगरे या विभागनिहाय तफावत असल्याचं स्पष्ट होतं. शहराचे बजेट ठरवताना लोकसंख्या आणि राहणीमान या महत्त्वपूर्ण घटकांकडे का दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे, हा महत्त्वाचा प्रश्नही या अहवालाने समोर आणला आहे. पालिकेच्या वॉर्ड बजेट मधून केवळ संबंधित वित्तीय वर्षांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज मिळू शकतात. त्यामध्ये सुधारित अंदाज आणि मागील वर्षीचा प्रत्यक्ष खर्च समाविष्ट नसतो, त्यामुळे वितरित निधीचा वापर कोणत्या कारणांसाठी आणि किती प्रभावीपणे झाला हे तपासणे कठीण होते."
प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितलं, "गेल्या पाच वर्षात बीएमसीचे एकंदर बजेट दुपटीने वाढले आहे - 2021-22 चे बजेट ₹39,027 कोटी होते, जे 2025-26 मध्ये ₹74,367 कोटी झाले. मात्र, याच दरम्यान वॉर्डांना दिले जाणारे बजेट एकूण बजेटच्या 18% वरून 11% वर आले आहे. बजेटमधील ही तफावत दूर व्हायला हवी आणि त्यासाठी तातडीने वॉर्ड-स्तरीय आर्थिक नियोजन अधिक सक्षम करण्यासाठीची पाऊले उचलायला हवीत." अशी प्रतिक्रिया म्हस्के यांनी दिली आहे.