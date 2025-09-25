ETV Bharat / state

"प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी पूरग्रस्तांना होतेय मदत", विरोधकांच्या आरोपावर सत्ताधाऱ्यांचा पलटवार!

मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झालं आहे. त्यामुळं मंत्र्यांनी आपलं स्टिकर असलेली मदत बाधितांना दिली. यावरून विरोधकांनी जाहिरातबाजीवर टीका केली. याला सत्ताधाऱ्यांनी उत्तर दिलय.

MARATHWADA FLOOD
प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी पूरग्रस्तांना सत्ताधाऱ्यांकडून मदत; विरोधकांचा आरोप (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 6:15 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 7:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : यंदा पावसानं लवकर आणि दमदार सुरुवात केली. मे महिन्याच्या अंतिम आठवड्यातच मान्सून दाखल झाल्याचा दावा हवामान खात्याकडून करण्यात आला होता. यानंतर राज्यातील सर्वच भागात पावसानं मुसळधार हजेरी लावली. अजूनही काही ठिकाणी पावसाची संततधार सुरूच आहे. दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून मराठवाड्यात पावसानं हाहाकार माजवला आहे. परिणामी मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेती पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. तसंच जनावरे वाहून गेली आहेत. मराठवाड्यातील झालेल्या मुसळधार पावसामुळं ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे. तर मागील दोन-तीन दिवसांपासून महायुतीतील नेते, मंत्री हे मराठवाड्यातील दौऱ्यावर असून तिकडं मदत करताना पाहायला मिळत आहे. मात्र जी मदत केली जाते, त्याच्या जाहिरातीबाजीमुळं विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर शरसंधान साधलं आहे. याला सत्ताधाऱ्यांनी देखील उत्तर दिलं आहे.

मदत करताना जाहिरात कशाला हवी? : "मराठवाड्यातील अनेक जिल्हे हे सध्या पाण्याखाली गेल्यामुळं सरकारकडून दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, शिवसेना पक्षाकडून पूरग्रस्त भागात दैनंदिन वस्तूचं किट वाटप करण्यात आलं. या किटवर शिवसेना पक्षाचं नाव, चिन्ह आणि एकनाथ शिंदे यांचा फोटो लावला आहे. तर काहीजण होडीत बसून मदत करतायेत, असे फोटो सोशल मीडियावर टाकले आहेत. तर काहीजण तिकडं जाऊन फक्त गाजावाजा करून फोटो काढत आहेत," असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. "पूरग्रस्तांना मदत ही प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी केली जात आहे," असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. "तर सरकारनं बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसणं हे सरकारचं कामच आहे. पण त्याची जाहिरातबाजी ही महाराष्ट्राची संस्कृती नव्हती," असं मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

फोटोवरुन राजकारण कशासाठी? : "राज्य सरकारनं कर्जमाफी दिली नाही. मात्र मराठवाड्यात सरकारकडून दुष्काळग्रस्तांना मदत करताना स्वतःची प्रसिद्धी केली जात आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. तर अतिवृष्टीमुळं लोकांचे संसार उद्धवस्त झालेत. शेती पिकांचं होत्याचं नव्हतं झालंय. जनावरे वाहून गेली आहेत. अशावेळी लोकांना धीर देणे, त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे महत्त्वाचं आहे. फोटो लावून किट वाटप केलं तर त्याचं कुणी राजकारण करू नये. तुम्ही मदत केली तेव्हा तुम्हीही फोटो लावत होता. मग आता फोटो लावला तर त्याचं राजकारण कशासाठी करता. जी पूरग्रस्तांना मदत केली जाते, ती सरकारकडून नाहीतर शिवसेना पक्षाकडून केली जाते. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखात त्यावर फोटो लावला असेल. पण याआधी एकनाथ शिंदेंनी मदत केली होती. तेव्हा त्यांना आमचेही फोटो लावा, असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. एवढेच काय तर कोविडमध्ये महिलांच्या सॅनेटरी पॅडवर आदित्य ठाकरेंचा फोटो होता. मग निर्लज्जपणाचा कळस नाही का?," असा पलटवार शिवसेना प्रवक्त्या ज्योती वाघमारेंनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षावर केला आहे.

प्रतिक्रिया देताना डॉ अजित नवले आणि ज्योती वाघमारे (ETV Bharat Reporter)

नौटंकी सोडा, भरीव मदत करा : "राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा करताना कुणी ट्रॅक्टरवर चढून पाहणी करत आहे, तर कोणी होडीत बसून फोटो काढत सोशल मीडियावर टाकत आहे. मंत्र्यांनी अशाप्रकारे नौटंकी करण्यापेक्षा त्यांनी मंत्रालयात बसावं. त्यांचा 30 मे 2025 चा शासन आदेश आहे तो बदलावा. तातडीनं प्रति एकर शेतकऱ्याला किमान 50 हजार रुपये तातडीची मदत द्या. ज्या शेतमजुराचं श्रम नुकसान झालेय, त्याला किमान 25 हजार रुपयाची तातडीची मदत करण्याचा निर्णय मंत्रालयात बसून घ्या. नौटंकी थांबवा आणि नुकसानग्रस्तांना खरी खुरी मदत करा," असं आवाहन किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ अजित नवले यांनी केलं.

केंद्राकडून मदत आणा : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी केंद्र सरकारनं बिहारला असं पॅकेज या आधी दिलं आहेच. त्यामुळं महाराष्ट्राला द्यायला काही हरकत नसावी. त्यासाठी दिल्लीचा जो काही पाठपुरावा करावा लागेल तो करावा. तसंच केंद्र सरकारनं तीस हजार कोटीची मदत केली पाहिजे. असं राज ठाकरेंनी म्हटलं आहे. तर नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करताना कोणतेही निकष ठेवू नका आणि किमान तातडीनं 10 हजार कोटीची शेतकऱ्यांना मदत करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं जे आश्वासन दिलं होते. ती कर्जमाफी करा, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

हेही वाचा :

  1. अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचे हाल; "फोटोसेशनसाठीच सत्ताधारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर" विजय वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा
  2. केंद्रात जाऊन शेतकऱ्यांसाठी मदत आणा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी
  3. सत्ताधाऱ्यांचे खिसे झटकले, तरी 5 ते 10 हजार कोटी सहज पडतील; शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून संजय राऊतांचा हल्लाबोल
Last Updated : September 25, 2025 at 7:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

OPPOSITION SLAMS GOVERNMENTPOLITICAL ROW OVER MARATHWADA FLOODमराठवाड्यात अतिवृष्टीराज ठाकरेMARATHWADA FLOOD

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.