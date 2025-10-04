बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनावरून शिवसेनेत वाद पेटला; अनिल परबांचा रामदास कदमांना कायदेशीर कारवाईचा इशारा
दसरा मेळाव्यात बोलताना रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्यूबाबत विधान केलं होतं. यावरून शिवसेनेत राजकीय संघर्ष निर्माण झालाय. कदमांच्या वक्तव्याला अनिल परब यांनी प्रत्युत्तर दिलंय.
Published : October 4, 2025 at 3:20 PM IST
मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूवरून पुन्हा एकदा राजकीय संघर्ष पेटला आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते रामदास कदम यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळं नवा वाद निर्माण झाला आहे. दसरा मेळाव्यात बोलताना कदम यांनी बाळासाहेबांचा मृतदेह दोन दिवस मातोश्रीमध्ये का ठेवला? याचा तपास झाला पाहिजे, असा दावा केला होता. यावरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते अनिल परब यांनी रामदास कदमांना प्रत्युत्तर दिलं आहे.
अन्यथा त्यांना कोर्टात खेचलं जाईल : "मी फार मोठं विधान करीत आहे," असं म्हणत एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेना मेळाव्यात बोलताना रामदास कदम यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूबाबत विधान केलं होतं. त्यामुळं दोन्ही शिवसेनेत राजकीय संघर्ष पेटला आहे. या आरोपांवर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल परब यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. "रामदास कदम यांनी केलेले आरोप खोटे आहेत. त्यामुळं मी त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करत आहे. कदम यांना सार्वजनिकरीत्या माफी मागावीच लागेल, अन्यथा त्यांना कोर्टात खेचलं जाईल," असा इशारा अनिल परब यांनी दिला.
आपल्या घरचं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून : "1993 मध्ये रामदास कदम यांच्या पत्नी ज्योती कदम यांनी स्वतःला पेटवून घेतलं की, त्यांना कुणी पेटवलं? याचाही तपास झाला पाहिजे. त्यासाठी नार्को टेस्ट करावी. 'आपल्या घरचं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून' हा कदमांचा स्वभाव आहे. दारू पिऊन खेडमध्ये जे प्रकार केले जातात ते आम्ही अधिवेशनात मांडू. बाळासाहेबांच्या मृत्यूबाबत आरोप करणं म्हणजे मृत्यूनंतरही त्यांचा अपमान करणं असंच आहे. मी स्वतः बाळासाहेबांच्या मृत्युपत्राचा साक्षीदार आहे. डॉक्टरांनी मृत्यू जाहीर केल्यानंतर लगेच सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यामुळं कदमांचं विधान पूर्णपणे चुकीचं आहे," असं अनिल परब म्हणाले.
शिवसेनेतील संघर्ष उफाळण्याची शक्यता : "मृत व्यक्तीवर अशा प्रकारे शंका उपस्थित करणं अक्षम्य गुन्हा आहे. कदमांनी माफी मागितली नाही तर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू. हे प्रकरण न्यायालयातच नेणार आहोत," असा इशारा परब यांनी दिला. या संपूर्ण घडामोडींमुळं शिंदे गट आणि ठाकरे गटामधील वाद अधिक तीव्र झाला आहे. बाळासाहेबांच्या निधनानंतर अनेक वर्षांनी त्यांच्या आठवणींवरून सुरू झालेला हा वाद पुन्हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. रामदास कदम यांच्या वक्तव्यामुळं त्यांच्यावर कायदेशीर संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. तर अनिल परबांच्या आक्रमक भूमिकेमुळं हा वाद पुढील काळात आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच दसरा मेळाव्यांमुळं तापलेलं असताना नव्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीनंतर शिवसेनेतील संघर्ष आणखी उफाळून येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
