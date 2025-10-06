मातोश्रीवर ठाकरे बंधूंमध्ये राजकीय चर्चा; संजय राऊतांच्या विधानाचा नेमका अर्थ काय?
संजय राऊत यांच्या नातीच्या बारशाच्या निमित्ताने राज आणि उद्धव दोन्ही नेते एकत्र आले. सोबतच महाविकास आघाडीतील इतर नेते देखील उपस्थित होते.
Published : October 6, 2025 at 12:30 PM IST
मुंबई – आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आरक्षण सोडत आज जाहीर होणार आहे. सोबतच आज महापालिकेचा प्रभाग आराखडा जाहीर होतोय. एका बाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात असताना दुसरीकडे ठाकरे बंधूंच्या भेटीगाठीदेखील वाढल्या आहेत. रविवारीदेखील उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात बैठक झाली. संजय राऊत यांच्या नातीच्या बारशाच्या निमित्ताने हे दोन्ही नेते एकत्र आले. सोबतच महाविकास आघाडीतील इतर नेते देखील उपस्थित होते. याचवेळी दोन्ही ठाकरे बंधू अचानक मातोश्रीवर गेले आणि या दोघांमध्ये राजकीय चर्चा झाल्याची माहिती संजय राऊत यांनी दिली आहे.
मुंबईचा नवा महापौर कोण असेल? : आगामी निवडणुका आणि जागा वाटप, मनसेचा महाविकास आघाडीतील समावेश आणि मुंबईचा नवा महापौर कोण असेल? पत्रकारांच्या या प्रश्नांना उत्तर देताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, रविवारी मातोश्रीवर ठाकरे बंधूंमध्ये राजकीय चर्चा झाली. प्रत्येक जागांवर आणि पॅनलवर चर्चा होणं गरजेचं आहे. प्रत्येक महानगरपालिकेची परिस्थिती ही वेगळी आहे. या प्रत्येक महानगरपालिकेवरती आमच्या चर्चा होत आहेत. आमच्या कालच्या कौटुंबिक सोहळ्याला सुप्रिया सुळेदेखील होत्या. महाविकास आघाडी आमच्या सोबत आहेच. महाविकास आघाडीचे अस्तित्व कायम आहे. त्यामुळे कुठे कोणाला सामावून घेऊ शकतो ही साधी प्रोसेस नाही."
दिल्लीचे जोडे उचलणारा माणूस मुंबईचा महापौर होणार नाही : पुढे बोलताना राऊत म्हणाले की, "महाराष्ट्राच्या प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी गणितं आहेत आणि ती तशीच राहणार आहेत. मुंबई, नाशिक, नवी मुंबई, ठाणे या प्रमुख महानगरपालिकांवरती काम करावं लागणार आहे. काही ठिकाणी फक्त राष्ट्रवादीची ताकद आहे. या सर्वांचा विचार पुढे करावा लागणार आहे. मुंबईचा महापौर मराठी माणूस असेल आणि तो अस्सल भगव्या रंगाचा असेल, मराठी बाण्याचा असेल. दिल्लीचे जोडे उचलणारा माणूस मुंबईचा महापौर होणार नाही. हा बाणा शिवसेना आणि मनसे या दोन पक्षात आहे."
महाविकास आघाडी विधानसभेसाठी निर्माण झाली : शिवसेना-मनसे युती आणि राज ठाकरेंना महाविकास आघाडीत सामील करणार का? यावर बोलताना राऊत म्हणाले की, "ही युती फार वेगळी आहे. ‘दिल और दिमाग से बनी हुई है’ ही फक्त राजकीय युती नाही. महाविकास आघाडी विधानसभेसाठी निर्माण झाली. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी वेगळी गणितं निर्माण करू यात. कोण कुठे असेल याचा आम्ही नक्की अभ्यास करू. महाविकास आघाडी ही एका पक्षाची बनलेली नाही. महाविकास आघाडी प्रमुख तीन पक्षांची बनलेली आहे. मनसे हा स्वतंत्र विचारांचा पक्ष आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांशी राज ठाकरे यांचे उत्तम संबंध आहेत. चर्चा सुरू आहेत,” अशी प्रतिक्रिया खासदार संजय राऊत यांनी दिलीय.
