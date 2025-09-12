ETV Bharat / state

पोलीस अधिकाऱ्याचा प्रताप! लहान मुलीला कारच्या स्टेअरिंगवर बसवून बनवली रील

पोलीस उपनिरीक्षकाने एका लहान मुलीला स्टेअरिंगवर बसवून रील्स काढल्याचा व्हिडीओ समोर आलाय, त्यामुळे पोलीस असे करायला लागल्यास इतरांनी काय करावे, असा सवाल नागरिकांनी विचारला आहे.

reel was made by putting a little girl on the steering wheel of a car
लहान मुलीला कारच्या स्टेअरिंगवर बसवून बनवली रील (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2025 at 5:02 PM IST

नवी मुंबई: नवी मुंबई शहरात पोलिसांच्या माध्यमातून रस्ते सुरक्षा अभियान सुरू असते, त्यामुळे वाहतूक करतेवेळी कोणते काळजी घ्यावी, अशी शिकवण पोलिसांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना दिली जाते. मात्र आता नवी मुंबईमध्ये पोलिसांकडून हे नियम पायदळी तुडवलेले पाहायला मिळत आहेत. नवी मुंबईतील कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात कार्यरत असणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकाने चक्क एका लहान मुलीला स्टेअरिंगवर बसवून रील्स काढल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे, त्यामुळे पोलीस असे करायला लागले तर इतरांनी काय करावे, असा सवाल नागरिकांनी विचारला आहे.


काय आहे प्रकार : नवी मुंबईतील कोपरखैराणे पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले अधिकारी बिपीन तुतूरवाड यांनी त्यांच्या काही महिन्यांच्या लहान मुलीला कारच्या स्टेअरिंगवर बसवून कार चालवली आहे. विशेष म्हणजे त्याचा व्हिडीओ काढून सोशल मीडियावर रील तयार केली. संबंधित व्हिडीओ आता प्रचंड व्हायरल होत असून, नागरिकांना कायद्याची शिकवण देणारे पोलीस असे कायद्याचे उल्लंघन करत असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे पाहावे, असा देखील सवाल नवी मुंबईतील रहिवासी करीत आहेत. लहान मुलीला स्टेअरिंगवर बसवून रील्स काढणे, यातून निष्काळजीपणामुळे अपघातदेखील घडू शकतो, त्यामुळे पोलिसांकडून तरी अशा निष्काळजीपणाची अपेक्षा नाही, असादेखील प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत.


पोलिसांकडून काय कारवाई होते हे पाहणे ठरणार औत्सुक्याचे: सर्वसामान्य नागरिकांनी जर कायद्याचे उल्लंघन केले तर पोलिसांच्या माध्यमातून नागरिकांवर कारवाई केली जाते. अनेक वेळा ही कारवाई दंडात्मक असते, अनेक वेळा ही कारवाई कठोर असते. मात्र आता पोलिसांच्याच माध्यमातून वाहतुकीच्या नियमांना हरताळ फासण्याचे काम झालंय. त्यामुळे कोपरखैरणे पोलीस ठाण्यात कार्यरत असणारे पोलीस उपनिरीक्षक बिपीन तुतूरवार यांच्यावर कोणत्या प्रकारची कारवाई होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

