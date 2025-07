ETV Bharat / state

शालार्थ आयडी घोटाळा : आठ आरोपींविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल - NAGPUR SHALARTH ID SCAM

संग्रहित छायाचित्र ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 12, 2025 at 10:38 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 11:39 AM IST 1 Min Read

नागपूर : शिक्षक भरती प्रक्रियेत बनावट शालार्थ आयडी आणि दस्तावेजांच्या आधारे अपात्र उमेदवारांना पात्र ठरवून शिक्षकपदं मिळवून देण्याच्या गंभीर प्रकरणत आता पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. नागपूर शहरातील सदर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात आठ आरोपींविरुद्ध फौजदारी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्यात आठ जणांना अटक : शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या गुन्ह्यात भारतीय दंड विधानातील कलम 420 (फसवणूक), 465, 468, 471, 472 (बनावट कागदपत्र तयार करणं व वापरणं), 409 (शासकीय विश्वासघात), 120(बी) (सहआरोप) व 34 (सामूहिक कृत्य) अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. या गुन्ह्यात आतापर्यंत पराग नानाजी पुडके, उल्हास कडूजी नरड, निलेश शंकरराव मेश्राम, संजय शंकरराव बोधाडकर, सूरज पुंजाराम नाईक, महेंद्र भाऊराव महेशकर, राजू केवडा मेश्राम, चरण नारायण जेटूले या आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. शासनाची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक : या प्रकरणातील तपासात उघडकीस आलं की, आरोपींनी संगनमत करून शालेय विद्यार्थी ओळख क्रमांक (शालार्थ आयडी) बनावटरित्या तयार करून शिक्षक भरतीसाठी सादर केली होती. या माध्यमातून राज्य शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणाचा तपास अत्यंत बारकाईनं करण्यात आला असून, अनेक शाळा व शिक्षण संस्थांची नोंदवही, संगणक प्रणालीतील नोंदी आणि परीक्षा मंडळाशी संबंधित दस्तऐवज तपासण्यात आले. बनावट दस्तावेज तयार करण्यात संगणक कौशल्याचा वापर झाल्याचंही निष्पन्न झालं आहे.

Last Updated : July 12, 2025 at 11:39 AM IST