बारामतीत शाळकरी मुलीचा विनयभंग; शाळेतून घरी जाणाऱ्या पीडितेशी नराधमानं केलं 'भलतं कृत्य', पोक्सो दाखल - SCHOOL GIRL MOLESTATION CASE

प्रतिकात्मक छायाचित्र ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 25, 2025 at 10:16 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 10:31 AM IST 2 Min Read

बारामती ( पुणे ) : बारामती तालुक्यातील मुढाळे - ढाकाळे रस्त्यावरील जंगलाच्या परिसरात एका अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करण्यात आल्यानं मोठी खळबळ उडाली. याप्रकरणी वडगाव निंबाळकर पोलीस ठाण्यात मुढाळे कदमवाडी इथल्या तेजस कदम या संशयिताविरोधात पोक्सोचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संशयित आरोपीनं शाळेतून घरी जाणाऱ्या मुलीला जबरीनं ओढून स्कुटीवर बसवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पीडितेनं स्कुटीवर बसण्यास नकार दिल्यानं त्यानं तिला धमकी दिली. या प्रकरणी हादरलेल्या मुलीनं कुटुंबीयांना या घटनेची माहिती दिल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यात आली. या प्रकरणी संशयित आरोपीला ताब्यात घेतलं असून गुन्ह्यात वापरलेली स्कुटीही जप्त करण्यात आली आहे.पुढील तपास सुरू आहे. - सचिन काळे, पोलीस निरीक्षक शाळकरी मुलीचा विनयभंग : याबाबत वडगाव निंबाळकर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना 22 जुलैला सायंकाळी अंदाजे 5.15 वाजण्याच्या सुमारास घडली. शाळा सुटल्यावर पीडित मुलगी आपल्या घरी फॉरेस्टच्या जवळून पायी जात होती. यावेळी नराधम आरोपी तेजस कदम हा त्याच्या स्कुटीवरुन आला. यावेळी त्यानं तिला अडवत तिचा हात पकडून जबरदस्तीनं स्कुटीवर बसवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी पीडितेला धमकावत आणि शिवीगाळ करत 'बघून घेतो' अशी धमकीही आरोपीनं दिल्याची तक्रारीत नोंद करण्यात आली आहे.

