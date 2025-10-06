कॉपी केल्याचा आरोप केल्यानं विद्यार्थिनीची आत्महत्या; मुख्याध्यापिकेवर गुन्हा दाखल
ऐरोली परिसरातील शाळेत शिकणाऱ्या दहावीच्या विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केल्यानंतर मुख्याध्यापिकेवर गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात मृत विद्यार्थिनीच्या पित्यानं मुख्याध्यापिकेवर गंभीर आरोप केले होते.
Published : October 6, 2025 at 9:26 AM IST
नवी मुंबई: नवी मुंबईतील ऐरोली परिसरातील शाळेत दहावीत शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीनं आत्महत्या केली आहे. मृत मुलीच्या वडिलांनी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणी मृत मुलीच्या वडिलांनी तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी मुख्याध्यापिकेवर गुन्हा दाखल केला. कविता देशमुख असे गुन्हा दाखल झालेल्या मुख्याध्यापिकेचं नाव आहे. तर अनुष्का केवळे असे मृत विद्यार्थिनीचं नाव आहे.
- पोलिसातील तक्रारीनुसार अनुष्काची दहावीची परीक्षा सुरू असताना तिच्या बेंचखाली कॉपी सापडली. त्यानंतर मुख्याध्यापिका कविता देशमुख यांनी तिचा सर्वांसमोर अपमान केला. तिच्याबद्दल अपशब्द वापरले. या घटनेमुळे ती मानसिक तणावाखाली होती. तिनं मुख्याध्यापिकेच्या अपमानामुळेच हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या वडिलांनी केला आहे.
काय आहे प्रकरण - शुक्रवारी शाळेत सहामाही परीक्षेदरम्यान अनुष्काजवळ एक छोटासा कागद सापडला. त्यामुळे तिने कॉपी केली आहे, असा आरोप अनुष्का केवळे (१६) या विद्यार्थीनीवर झाला. शाळेच्या मुख्याध्यापिका कविता देशमुख यांनी अनुष्का केवळे हिला वर्गांमध्ये सर्वांसमोर रागावले. "तुम्ही झोपडपट्टीतील लोक कधीही सुधारणार नाहीत. तुम्ही या शाळेत शिकण्यास पात्र नाही," असे म्हटल्याचा आरोप मृत विद्यार्थिनीचे वडील शहाजी केवळे यांनी केला. हा प्रकार ऐरोली येथील सुशीलादेवी देशमुख शाळेत हा प्रकार झाला होता.
विद्यार्थिनीनं घरी केली आत्महत्या- शाळेत मुख्यध्यापिकेनं केलेल्या अपमानामुळे व्यथित होऊन अनुष्का घरी परतली. तिनं आत्महत्या केली. या प्रकरणी रबाळे पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद करून चौकशी सुरू केली आहे. “प्राथमिक तपासात असे दिसून आले की वर्गात झालेल्या अपमानामुळे मुलीला गंभीर मानसिक त्रास झाला होता. त्यामुळे तिनं हे टोकाचं पाऊल उचलले,” असे रबाळे पोलिसांनी सांगितलं आहे.
मुख्याध्यापिकेविरुद्ध गुन्हा दाखल- पोलिसांनी तपास केल्यानंतर अखेर शनिवारी मुख्याध्यापिका कविता देशमुख यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी माहिती रबाळे पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण सावंत यांनी दिली. याप्रकरणी साक्षीदार आणि विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाने दिलेल्या जबाबांची पडताळणी करून पुढील तपास सुरू असल्याचेही वपोनि सावंत यांनी सांगितले.याप्रकरणी रबाळे पोलीस ठाण्याचे सपोनी शेखर तडवी अधिक तपास करीत आहेत.
आत्महत्या हा उपाय नाही: जर तुम्हाला आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर कोणीतरी नेहमीच तुमचे ऐकण्यासाठी तयार असेल. स्नेहा फाउंडेशन - ०४४२४६४००५० (२४x७ उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसची हेल्पलाइन - ९१५२९८७८२१ वर कॉल करा. ही हेल्पलाईन सोमवार ते शनिवार सकाळी ८ ते रात्री १० वाजेपर्यंत उपलब्ध असते.
