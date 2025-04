ETV Bharat / state

मालकाच्या सांगण्यावरून चालकानं पळवलं ट्रॅक्टर : 7 महिलांचा बळी घेणाऱ्या चालकासह विहीर मालकाला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या - TRACTOR PLUNGES IN WELL AT NANDED

घटनास्थळी जमलेली गर्दी ( Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : April 5, 2025 at 1:27 PM IST 1 Min Read