महिलांची चैन हिसकावणारा चोरटा फिल्मी स्टाईलनं अटकेत, अंबरनाथ रेल्वे स्थानकातील घटना

अंबरनाथ रेल्वे स्थानकात एका चोरट्याला पोलिसांनी फिल्मी स्टाईलनं अटक केली.

Ambernath railway station thief arrest
महिलांची चैन हिसकावणारा चोरटा फिल्मी स्टाईलनं अटकेत (Screenshot from CCTV provided by the police)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 3, 2025 at 6:53 PM IST

ठाणे : अंबरनाथ रेल्वे स्थानक परिसरात घडलेल्या एका धक्कादायक आणि फिल्मी थराराचा सध्या एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलाय. एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीची चैन हिसकावून पसार झालेला चोरटा सीसीटीव्हीत कैद झाला असून, दुसऱ्याच दिवशी त्याच ठिकाणी पुन्हा चोरीसाठी आल्यानंतर जीआरपी आणि आरपीएफ पथकानं त्याला फिल्मी स्टाईलने पाठलाग करत रेल्वे रुळावरून मुसक्या आवळल्या आहेत. मुकेश कोळी असं अटक चोरट्याचं नाव असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

आरोपीला फिल्मी स्टाईलनं केली अटक : रल्वे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंबरनाथ स्थानक परिसरात मुकेश कोळी नावाच्या चोरट्याने एका महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीची चैन हिसकावली. चोरटा पळत असतानाचे संपूर्ण दृश्य सीसीटीव्हीत कैद झाले. होते. त्यानंतर पीडित विद्यार्थिनीनी कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली. विशेष म्हणजे, संपूर्ण परिसर सीसीटीव्हीत कैद असतानाही दुसऱ्याच दिवशी तो पुन्हा त्याच ठिकाणी चोरीसाठी आला. पण यावेळी रेल्वे पोलीस आणि आरपीएफने आधीच सापळा रचला होता. चोरटा पुन्हा चैन हिसकावण्याच्या तयारीत होता. चोरट्याला आपल्या आजूबाजू पोलीस असल्याचे भास झाले. त्यानं पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्याचा पाठलाग केला. चोरटा पळत पळत रेल्वे ट्रॅकवर लोकलच्या समोर पोहोचला, तेव्हा पोलिसांनी त्याला थरारक फिल्मी स्टाईलमध्ये पकडलं.

पोलिसांची जलद कारवाई : या संदर्भात कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंढरी कांदे यांनी सांगितलं, "आरोपी मुकेश कोळी याला पैशांची गरज असल्यानं त्यानं चोरीचा मार्ग अवलंबल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलंय. हा चोरटा चैन हिसकावून पळत असल्याचे, तसेच त्यानंतर झालेली अटक सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे." फुटेज आता सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत असून, नागरिकांनी पोलिसांच्या दक्षतेचं कौतुक केलं आहे. जीआरपी आणि आरपीएफच्या जलद कारवाईमुळे अंबरनाथ स्थानक परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

POLICE ARREST THIEF THANEWOMEN CHAINS STOLEअंबरनाथ रेल्वे स्थानक चोरीमहिलांची चैन हिसकावणारा चोरAMBERNATH RAILWAY STATION THIEF

