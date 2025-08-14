पिंपरी चिंचवड : शहरात एक गोळीबाराची घटना घडली आहे. पिंपरी मार्केट परिसरातील व्यवसायिकावर बंदुकीतून गोळीबार करणाऱ्या गँगस्टर रवींद्र भाऊसाहेब घारेला (वय 40) पिंपरी चिंचवड शहर पोलिसांच्या मालमत्ता विरोधी गुन्हे शाखेच्या पथकाने बेड्या ठोकल्या आहेत. अशी महिती अतिरिक्त पोलीस आयुक्त शशिकांत महावरकर यांनी दिली.
आरोपीवर 25 पेक्षा अनेक गंभीर गुन्हे दाखल : धक्कादायक बाब म्हणजे रवींद्र भाऊसाहेब घारे हा पुजारी गँगशी संबंधित शूटर असून त्याच्यावर 25 पेक्षा अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. खुन, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी आणि जबरी चोरी असे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे रवींद्र भाऊसाहेब घारेच्या विरोधात यापूर्वी दाखल आहेत. रवींद्र घारेच्या ताब्यातून पोलिसांनी 1 पिस्तुल, 11 जिवंत काडतुसे, दोन दुचाकी वाहन आणि एक दहा ग्रॅम वजनाची सोन्याची साखळी जप्त केली आहे. 1 ऑगस्ट रोजी पिंपरी मार्केट परिसरातील व्यवसायिक भावेश कंकरानी यांच्या गळ्यातील सोनसाखळी हिसकावताना प्रतिकार केल्यानं रवींद्र घारेने भावेश कंकरानी यांच्या मांडीवर गोळी झाडली, यानंतर तो फरार झाला होता. मात्र, त्याचा शोध पोलीस घेत होते. अखेर मालमत्ता विरोधी पथकाने त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत.
सीसीटीव्हीच्याआधारे घेतला आरोपीचा शोध : "एक तारखेला पिंपरी बाजारामध्ये ओंकार जनरल स्टोअरमध्ये हेल्मेट घातलेल्या अज्ञात इसमाने फ्रुटी आहे का? असं विचारून त्या दुकानातील युवकाच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी बंदुकीचा धाक दाखवून हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी झालेल्या झटापटीत सदर अज्ञात इसमाने दुकानदाराच्या पायात गोळी घालून फरार झाला होता. मालमत्ता गुन्हे शाखेच्यावतीनं या फरार आरोपीचा शोध घेतला असता आणि अथक परिश्रमानंतर सीसीटीव्हीच्याआधारे काळे जॅकेट आणि काळ्या रंगाचे हेल्मेट घातलेला इसम पोलिसांच्या ताब्यात आला". अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस आयुक्त शशिकांत महावरकर यांनी दिली
तुरुंगात आला होता पुजारी टोळीशी संबंध : यापूर्वी आरोपीवर 25 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मुंबईमध्ये तुरुंगात एकत्र असताना त्याचा पुजारी टोळीशी संबंध आला होता. अशी माहिती अतिरिक्त पोलीस आयुक्त महावरकर यांनी दिली.
