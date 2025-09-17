शिक्षिकेला धोका, पत्नीशी दुरावा अन् तिसरीशी घरोबा; नराधम शिक्षकाला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून फसवणूक करणाऱ्या भामट्या शिक्षिकाच्या मुसक्या एका पीडित शिक्षिकेच्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी आवळल्या आहेत. वाचा त्याच्या फसवेगिरीची कथा.
Published : September 17, 2025 at 6:38 PM IST
ठाणे : एका ३२ वर्षीय नराधम भामट्या शिक्षकानं ३५ वर्षीय विवाहित शिक्षेकीशी प्रेमाचं नाटक लग्नाच्या आणाभाका देऊन जाळ्यात ओढलं. त्यानंतर पीडित शिक्षिकेवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे पीडित शिक्षिकेला लग्नास नकार देऊन दुसऱ्या तरुणीशी विवाह केला. हा नराधम एवढ्यावरच थांबला नाही. तर पत्नीशी दुरावा ठेवत तिसऱ्याच तरुणीशी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहून घरोबा केल्याचा प्रकार समोर आला.
शिक्षक पेशाला काळिमा फासणारी ही धक्कादायक घटना डोंबिवली पूर्व भागातील एका हाय प्रोफाईल सोसायटीत घडली आहे. खळबळजनक बाब म्हणजे शिक्षिकेशी शारीरिक संबंधाचे व्हिडिओ आणि फोटो त्याने मोबाईलमध्ये काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो वारंवार पीडितेवर अत्याचार करत होता. याप्रकरणी शिक्षकाविरोधात बलत्कारासह विविध कलमानुसार मानपाडा पोलीस ठाण्यात पीडित शिक्षिकेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याच्या आधारे पोलिसांनी काही तासातच आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. राहुल तिवारी असं अटक केलेल्या आरोपी शिक्षकाचं नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३५ वर्षीय पीडित महिला ही पेशानं शिक्षिका असून तिचा विवाह २००६ मध्ये मध्यप्रदेशातील एका तरुणाशी झाला आहे. तर २०११ पासून पीडित महिला उल्हासनगरमधील एका माध्यमिक शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. त्याच शाळेत आरोपी राहुल हा २०१३ पासून शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्यानं दोघांची ओळख होऊन मैत्री झाली. त्यानंतर आरोपीनं प्रेमाचं नाटक करून लग्नाच्या आणाभाका देऊन जाळ्यात ओढलं, त्यानंतर पीडित शिक्षिकेवर वारंवार अत्याचार करत होता.
याच दरम्यान अनैतिक संबंधांची माहिती पीडितेच्या पतीला मिळताच तो सतत भांडण करत होता. तर आरोपी विवाहित शिक्षिकेला, पतीला घटस्फोट दे मी तुझ्याशी लग्न करतो असं बोलत असतानाच पीडित शिक्षिका त्याला नकार देत होती. त्यातच २०१४ साली पीडितेला पुन्हा लग्नाच्या आणाभाका देऊन तिच्या राहत्या घरात अत्याचार केला. खळबळजनक बाब म्हणजे पीडित शिक्षिकेशी शारीरिक संबंधाचे व्हिडिओ आणि फोटो त्याने मोबाईलमध्ये काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो वारंवार पीडितेवर अत्याचार करत होता.
त्यानंतर पीडित शिक्षिकेशी विवाह न करता दुसऱ्या तरुणीशी २०१६ साली विवाह केल्याची माहिती पीडित शिक्षिकेला मिळाली. त्यानंतर तिने यावर आरोपीला जाब विचरला असता दोन वर्षात मी माझ्या पत्नीला घटस्फोट देऊन तुझ्याशी लग्न करणार असल्याचे सांगत वेळ काढत होता. याच कारणावरून आरोपी आणि त्याच्या पत्नीतही वाद होऊन ती माहेरी निघून गेली. त्यामुळं पती पत्नीमध्ये दुरावा निर्माण झाला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पीडितेला समजलं की, आरोपी राहुल हा तिसऱ्याच महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहात आहे. हे पीडित शिक्षिकेला समजल्याव राहुलने आपल्याला धोका देऊन तो तिसऱ्या तरुणी सोबत घरोबा करून राहात असल्यानं पीडीत शिक्षिकेनं मानपाडा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली.
पीडित शिक्षिकेवर गुदारेला प्रसंग कथन करताच पोलिसांनी बलत्कारसह विविध कलमानुसार राहुलवर गुन्हा दाखल करत त्याचा शोध सुरू केला. दुसरीकडे मानपाडा पोलीस पथकानं घटनेचं गांभिर्य ओळखून आरोपीला काही तासातच अटक केली. या संदर्भात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपन शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता आरोपी राहुलला अटक केली असून १६ सप्टेंबर रोजी न्यायालयात हजर केलं असता तीन दिवसाची पोलीस कोठडी सुनवाल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.