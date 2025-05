ETV Bharat / state

वैष्णवी हगवणेप्रकरणी पोलिसांची कारवाई योग्य, मकोका लावण्यासंदर्भात नियम पाहावे लागतील, मुख्यमंत्री फडणवीसांचं स्पष्टीकरण - CM ON HAGVANE ISSUE

कोल्हापूर- पुण्यातील वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणातील दोन संशयित आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. राज्यात आत्महत्येला प्रवृत्त करणं अशा गोष्टी सहन करणार नाही, कायद्याने जी काही कडक कारवाई करता येईल ती केली जाईल. याप्रकरणी मोक्का लावण्याकरिता काही नियम आहेत, ते नियमात बसेल की नाही, हे पाहावं लागेल, मात्र कायद्यातून कोणीही सुटणार नाही याची काळजी घेऊ, असं स्पष्टीकरण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलंय. कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्यानंतर विमानतळावर ते माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलत होते. पोलीस पुढे उचित कारवाई करतील : 21 व्या शतकातही मुली आणि सुनांमध्ये फरक करणं फार चुकीचं आहे, त्यांना अशा प्रकारची वागणूक देणे हे पाप आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार गंभीर नाहीत असं नाही, त्यांचा सांगण्याचा उद्देश एवढाच होता की, कोणी जर बोलावलं तर आपण जातो, पण पुढे काय घडणार याची कल्पना नसते. एवढा सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पोलिसांनी वैष्णवी हगवणेप्रकरणी राजेंद्र हगवणे आणि शशांक हगवणे या संशयित आरोपींना पकडलंय, पोलीस पुढे उचित कारवाई करतील, याला खूप फाटे फोडणे अतिशय चुकीचं असल्याचं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणालेत.



अवकाळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देऊ : गेल्या आठवडाभर राज्यात पूर्व मान्सून पावसाने थैमान घातलंय, यामुळे अनेक पिकांचं नुकसान झालं आहे, जिथे अवकाळी पावसानं नुकसान होतं, त्याच्या स्टँडिंग ऑर्डर्स असतात, स्टँडिंग ऑर्डरप्रमाणे त्यांचे पंचनामे होऊन त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी राज्य सरकार तत्पर आहे. पूर्व मान्सून पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची पंचनामे करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.



संभाजी भिडे यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांची बंद खोलीत चर्चा : शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांनी विमानतळावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली, सुमारे 20 मिनिटे दोघांमध्ये चर्चा झाली. यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राहुल आवाडे उपस्थित होते.



