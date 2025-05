ETV Bharat / state

सोनं चोरीप्रकरणी पोलिसांना मोठं यश, राजस्थान मधून जप्त केलं अडीच कोटींचं सोनं, मात्र आरोपी फरार - GOLD THEFT CASE

राजस्थान मधून जप्त केलं अडीच कोटींचं सोनं ( ETV Bharat Reporter )

Published : May 24, 2025 at 8:12 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 8:43 PM IST

शिर्डी - गुजरातमधून आलेल्या एका सराफ व्यापाऱ्याच्या बॅगेतील तब्बल 3 कोटी 26 लाख रुपयांचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरीला गेल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी शिर्डीत घडला होता. या प्रकरणी अहिल्यानगर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या सतर्क पथकाने जलदगतीने तपास करत 2 कोटी 50 लाख 59 हजार 103 रुपयांचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करत मोठं यश मिळवलं आहे. चोरीस गेलेले 2687.361 ग्रॅम वजनाचे दागिने पोलिसांनी आरोपीच्या भावाच्या मदतीने जप्त केले असून मुख्य आरोपी अद्याप फरार आहे.



विजयसिंह वसनाजी खिशी हे गुजरातमधील बनासकांठा जिल्ह्यातील अमिरगड तालुक्यातील रहिवासी असून व्यवसायाने सराफ व्यापारी आहेत. ते नेहमीप्रमाणे आपल्या सोने विक्रीच्या व्यवसायासाठी शिर्डीत आले होते. त्यांच्यासोबत त्यांचा चालक सुरेशकुमार भुरसिंह राजपुरोहित (रा. बाडमेर, राजस्थान) होता. शिर्डीतील हॉटेल साई सुनिता येथे त्यांनी मुक्काम केला होता. मात्र त्या रात्री चालकाने विश्वासघात करत व्यापार्‍याच्या बॅगेतील दागिने आणि रोख रक्कम चोरी करून पसार झाला. हा धक्कादायक प्रकार समजताच खिशी यांनी तत्काळ शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. गुन्हा दाखल होताच स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक सरसावले आणि त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल रेकॉर्ड्स आणि इतर तांत्रिक पुरावे तपासून सुरेशकुमारचा माग काढण्यास सुरुवात केली.

माहिती देताना पोलीस अधिकारी (ETV Bharat Reporter)

आरोपीचा पुणे आणि मुंबई येथे शोध घेतला गेला परंतु काहीच माहिती हाती न लागल्याने पथकाने थेट आरोपीच्या मूळ गावाकडे म्हणजेच राजस्थानमधील बारमेर जिल्ह्यातील चौहटन तालुक्यातील इब्रे का ताला येथे मोर्चा वळवला. तिथे पोहोचून पोलीस पथकाने आरोपीचे नातेवाईक आणि स्थानिक नागरिकांशी संपर्क साधून समजूतदारपणे माहिती घेतली. शेवटी 23 मे रोजी आरोपीचा भाऊ रमेशकुमार भुरसिंह राजपुरोहित स्वतः स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाला. त्याने पोलिसांना माहिती दिली की, त्याचा भाऊ सुरेशकुमार याने 21 मे रोजी चोरीचे दागिने एका बॅगेत भरून घरात ठेवले होते आणि त्यानंतर तो गायब झाला. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी रमेशकुमारच्या घरात पंचनामा करून विविध प्रकारचे दागिने टॉप्स, डुल, बाळी, मंगळसूत्र, अंगठ्या, राजमुद्रा रिंग असा एकूण 2 कोटी 50 लाख 59 हजार 103 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. हा मुद्देमाल सध्या शिर्डी पोलीस ठाण्यात जमा असून मुख्य आरोपी सुरेशकुमार राजपुरोहित अजूनही फरार आहे. त्याचा शोध पोलीस पथकांनाकडून सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घर्गे यांनी दिली आहे.

आरोपीचा पुणे आणि मुंबई येथे शोध घेतला गेला परंतु काहीच माहिती हाती न लागल्याने पथकाने थेट आरोपीच्या मूळ गावाकडे म्हणजेच राजस्थानमधील बारमेर जिल्ह्यातील चौहटन तालुक्यातील इब्रे का ताला येथे मोर्चा वळवला. तिथे पोहोचून पोलीस पथकाने आरोपीचे नातेवाईक आणि स्थानिक नागरिकांशी संपर्क साधून समजूतदारपणे माहिती घेतली. शेवटी 23 मे रोजी आरोपीचा भाऊ रमेशकुमार भुरसिंह राजपुरोहित स्वतः स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात हजर झाला. त्याने पोलिसांना माहिती दिली की, त्याचा भाऊ सुरेशकुमार याने 21 मे रोजी चोरीचे दागिने एका बॅगेत भरून घरात ठेवले होते आणि त्यानंतर तो गायब झाला. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी रमेशकुमारच्या घरात पंचनामा करून विविध प्रकारचे दागिने टॉप्स, डुल, बाळी, मंगळसूत्र, अंगठ्या, राजमुद्रा रिंग असा एकूण 2 कोटी 50 लाख 59 हजार 103 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. हा मुद्देमाल सध्या शिर्डी पोलीस ठाण्यात जमा असून मुख्य आरोपी सुरेशकुमार राजपुरोहित अजूनही फरार आहे. त्याचा शोध पोलीस पथकांनाकडून सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घर्गे यांनी दिली आहे.

