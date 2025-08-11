ETV Bharat / state

कवी सौमित्र यांना बेघर होण्याची भीती; मुख्यमंत्र्यांकडं केलं मदतीचं आवाहन - SAUMITRA FEARS HOMELESSNESS

कवी सौमित्र यांच्या सोसायटीत पुनर्वसनाची चाहुल लागल्यानं त्यांनी बेघर होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात मदताचं त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह प्रमुख नेत्यांना आवाहन केलय.

कवी सौमित्र
कवी सौमित्र (File image)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 8:13 PM IST

मुंबई : गेली ३५ वर्षे मराठीसह हिंदी रंगभूमी आणि सिनेसृष्टीत दर्जेदार काम करणाऱ्या कवी सौमित्र अर्थात किशोर कदम यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ ओढवेल की काय अशी भीती त्यांनीच व्यक्त केली आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली दिशाभूल करून विकासकानं आपल्यावर ही वेळ आणल्याची व्यथा त्यांनी समाजमाध्यमांवर मांडली आहे. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांना मदतीचं आवाहन केलं आहे.


यासंदर्भात किशोर कदम म्हणाले, "मी राहात असलेल्या अंधेरी पूर्व, चाकाला येथील हवा मेहेल सोसायटीत बहुमताच्या नावाखाली पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) आणि विकासक यांनी संगनमताने समिती सभासदांची दिशाभूल केली आहे. यामुळे माझ्यासह २३ सभासदांची राहती घरं धोक्यात आली आहेत. कमिटी सदस्यांनी अर्धवट माहिती, लपवाछपवी आणि महत्त्वाची कागदपत्रं दडवून, विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) ३३(११) आणि ३३(१२)बी अंतर्गत आमची इमारत 'एसआए' योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतलाय. याची माहिती आम्हाला नुकतीच मिळाली, अशी माहिती कवी सौमित्र यांनी दिली.

कमिटीकडून बिल्डरच्या प्रभावाखाली काम : जर कमिटी ही सभासदांच्या हिताकडं दुर्लक्ष करून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि बिल्डरच्या चुकीच्या प्रभावाखाली काम करत असेल, तर सामान्य माणसांची राहती घरं ट्रान्झिट कॅम्पसारखी होण्याचा धोका निर्माण होतो. आमची सोसायटी याचं ज्वलंत उदाहरण आहे. बहुमताच्या नावाखाली अज्ञानी लोक स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतात आणि त्यांना याची जाणीवही होत नाही, असं किशोर कदम यांनी नमूद केलं आहे.

उत्तरं देण्याऐवजी व्हॉट्सअप ग्रुपमधून काढलं : चौकस सभासद जर कायद्याला धरून प्रश्न विचारत असेल आणि कमिटीला उत्तरं देता येत नसतील, तर अशा सभासदाला मुंबईसारख्या शहरात, व्हॉट्सअप ग्रुपमधून काढून, माहिती लपवून आणि त्याला ठरवून एकटं पाडलं जातं. ही एकप्रकारची शहरी अत्याचाराची घटना आहे, ज्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचं किशोर कदम म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांसह महाराष्ट्राच्या जनतेला आवाहन : "प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि बिल्डरच्या प्रचंड आर्थिक ताकदीसमोर सामान्य माणसाला वर्षानुवर्ष हतबल होऊन लढावं लागतं. मुंबईत अशी अनेक प्रकरणं प्रलंबित आहेत. या गंभीर समस्येकडं शासनानं तातडीनं लक्ष द्यावं, अशी कळकळीची विनंती मी सर्वसामान्यांच्या वतीनं करतो. तसंच, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील आणि महाराष्ट्रातील जनतेला एका कलावंताचे घर वाचवण्याचे आवाहन करतो", असं कवी सौमित्र यांनी नमूद केलं आहे.

'एसआरए'ची भूमिका - या प्रकरणात ईटीव्हीनं 'एसआरए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी तातडीनं यंत्रणा कामाला लावली. 'एसआरए'चे सचिव संदीप देशमुख आणि कार्यकारी अभियंता मसाळ यांना तपासाच्या सूचना दिल्या. मात्र, तपासाअंती असा कोणताही प्रस्ताव 'एसआरए'कडं आलेला नाही, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता मसाळ यांनी ईटीव्हीला दिली. तसंच हे प्रकरण सोसायटीच्या पातळीवरचं असल्याचंही स्पष्ट केलं.

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

