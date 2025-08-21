मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांना काहीसा दिलासा मिळाला. गुरूवारी रोहित पवार यांनी मिळालेल्या समन्सनुसार न्यायालयासमोर हजेरी लावत जामीन मिळवला. 25 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचालक्यावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं रोहित पवारांची सुटका केली. रोहित पवारांना याप्रकरणी अद्याप अटक न झाल्यामुळं न्यायालयानं त्यांना हा दिलासा दिलाय. मात्र, याप्रकरणी आपल्याला नाहक गोवण्यात आल्याचं सांगत हे एक राजकीय षडयंत्र असल्याचा दावा रोहित पवारांनी केलाय.
काय आहे प्रकरण? : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीनं राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्याविरोधात मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलंय. या आरोपपत्राची दखल घेत साखर कारखाना गैरव्यवहार प्रकरणात प्रथमदर्शनी रोहित पवारांचा सहभाग असल्याचं मान्य करत न्यायालयानं रोहित पवार यांच्यासह बारामती अॅग्रो लिमिटेड, राजेंद्र इंगवले यांना याप्रकरणी चौकशीसाठी समन्स बजावण्याचे निर्देश जारी केले होते. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्या न्यायालयात याप्रकरणी सध्या सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीनंतर बाहेर पडलेल्या रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केलं की, याप्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसून निव्वळ राजकीय षडयंत्रापोटी आपल्याला यात गोवण्यात आलंय.
ईडीची कारवाई : जानेवारी 2023 मध्ये ईडीनं रोहित पवार यांच्याशी संबंधित काही जागा आणि बारामती अॅग्रोवर अनेक ठिकाणी छापे टाकले होते. ज्यात बारामती अॅग्रो कंपनीची 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. त्यानंतर रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयातही बोलावलं होतं. त्यानंतर मार्च 2023 मध्ये, ईडीनं बारामती अॅग्रोची 50.20 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगरमधील कन्नड येथील 161.30 एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि काही इमारतींचा समावेश होता. ईडीचा दावा आहे की, या मालमत्ता कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडच्या (कन्नड एसएसके) होत्या, ज्या बारामती अॅग्रोनं बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केल्या आहेत. जो सरळपणे मनी लाँडरिंग कायद्याचं उल्लंघन असल्याचा आरोप आहे.
मुंबई पोलिसांच्या ईओडब्ल्यूची मूळ एफआयआर : ईडीनं ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेन (ईओडब्ल्यू) नोंदवलेल्या एफआयआरवर आपला ईसीआयआर दाखल केलाय. आयपीसी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांखाली या एफआयआरमध्ये अनेक आरोप करण्यात आलेत. एमएससीबीच्या अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने रोहित पवार आणि त्यांच्या नातेवाईकांना अत्यंत कमी किमतीत बेकायदेशीरपणे विकल्याचा आरोप यात करण्यात आलाय.
ईडीचे नेमके आरोप काय? : कन्नड सहकारी साखर कारखाना हा रोहित पवार यांच्या मालकीच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडच्या मालकीचा आहे. या साखर कारखान्याचं 80.55 कोटी रुपयांचं थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी बँकेनं त्यांच्या सर्व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर अत्यंत कमी किंमतीत या साखर कारखान्याचा लिलाव करण्यात आला. या लिलाव प्रक्रियेतही रोहित पवारांच्या जवळच्या व्यक्तींना झुकतं माप देण्यात आल्याचा आरोप करत ईडीनं रोहित पवार यांच्याह अन्य काही जणांविरोधात पीएमएलए अंतर्गत पुरवणी आरोपपत्र दाखल केलंय. ज्यात रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोसह अन्य कंपन्यांनी या संशयास्पद व्यवहार केलेत, असा ठपका ठेवण्यात आलाय.
