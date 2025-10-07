ETV Bharat / state

पंतप्रधान मोदी दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर; 50 हजार कोटींच्या विकासकामांचे करणार लोकार्पण

इंग्लंडचे पंतप्रधान सर कीर स्टार्मर यांच्यासोबत ते ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये सहभागी होतील, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलीय.

PM Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 7, 2025 at 12:31 PM IST

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत आहेत. या दौऱ्यात ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन आणि मुंबई मेट्रो लाईन 3 चा अंतिम टप्पा आणि ‘मुंबई वन’ अॅपचे लोकार्पण करतील. तसेच इंग्लंडचे पंतप्रधान सर कीर स्टार्मर यांच्यासोबत ते ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये सहभागी होतील, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलीय.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन : बुधवारी 8 ऑक्टोबरला दुपारी 3 वाजता पंतप्रधान नवी मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन करतील. 19 हजार 650 कोटी रुपये खर्चून बांधलेला हा भारतातील सर्वात मोठा ग्रीनफील्ड विमानतळ प्रकल्प आहे. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) अंतर्गत विकसित हा मुंबई महानगर क्षेत्रातील दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल. यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (CSMIA) गर्दी कमी होईल आणि मुंबई जागतिक दर्जाच्या मल्टी एअरपोर्ट सिस्टीमचा भाग म्हणून नावारूपाला येणार आहे.

दरवर्षी 9 कोटी प्रवासी करणार प्रवास : 1 हजार 160 हेक्टर क्षेत्रात पसरलेला हा विमानतळ भविष्यात दरवर्षी 9 कोटी प्रवासी आणि 32.5 लाख मेट्रिक टन मालवाहतूक हाताळण्यास सक्षम असेल. येथे ऑटोमेटेड पीपल मूव्हर (APM) सुविधा टर्मिनल्स आणि शहराला जोडेल. पर्यावरणपूरक उपायांमध्ये सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) साठवण, 47 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मिती आणि इलेक्ट्रिक बस सेवा यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे हा देशातील पहिला वॉटर टॅक्सीने जोडलेला विमानतळ असेल.

मेट्रो-3 च्या शेवटच्या टप्प्याचे लोकार्पण : त्याच दिवशी पंतप्रधान मुंबई मेट्रो लाईन 3 च्या 2B टप्प्याचे (आचार्य आत्रे चौक ते कफ परेड) उद्घाटन करतील, ज्याचा खर्च 12 हजार 200 कोटी रुपये आहे. तसेच 33.5 किमी लांबीची संपूर्ण मेट्रो लाईन 3 (अक्वा लाईन) राष्ट्राला समर्पित करतील. या मार्गासाठी एकूण खर्च 37 हजार 270 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. ही मुंबईतील पहिली पूर्णपणे भुयारी मेट्रो आहे, जी कफ परेड ते आरे जेव्हीएलआरपर्यंत 27 स्थानकांसह दररोज 13 लाख प्रवाशांना सेवा देणार आहे. ही मेट्रो फोर्ट, काळा घोडा, मरिन ड्राइव्ह, मंत्रालय, मुंबई उच्च न्यायालय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यांसारख्या प्रमुख भागांना जोडेल.

11 परिवहन सेवा एका अॅपवर : पंतप्रधान ‘मुंबई वन’ या एकात्मिक मोबिलिटी अॅपचे लोकार्पण करतील. हे अॅप 11 सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी एकाच व्यासपीठावर तिकीट खरेदी, रिअल टाइम माहिती, पर्यायी मार्ग, जवळील स्थानके आणि SOS सुविधा देईल, ज्यामुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर आणि सुरक्षित होणार आहे. तसेच शॉर्ट-टर्म एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम (STEP) चे उद्घाटन होईल, ज्यामुळे 400 सरकारी ITI आणि 150 तांत्रिक हायस्कूलमध्ये कौशल्य विकासाला चालना मिळेल. यात 2 हजार 500 नवीन प्रशिक्षण बॅच सुरू होतील, यापैकी 364 बॅच फक्त महिलांसाठी आणि 408 बॅच AI, IoT, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौरऊर्जा यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित असतील. यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील.

भारत-युके संबंधांचा नवा अध्याय : 9 ऑक्टोबरला पंतप्रधान मोदी युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान सर कीर स्टार्मर यांचे स्वागत करतील. दोन्ही नेते ‘व्हिजन 2035’ अंतर्गत भारत-यूके सामरिक भागीदारीचा आढावा घेतील, ज्यात व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण, पर्यावरण आणि शिक्षण यावर चर्चा होणार आहे. ते जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे सीईओ फोरम आणि ग्लोबल फिनटेक फेस्टच्या सहाव्या आवृत्तीत सहभागी होतील. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मध्ये 75 हून अधिक देशांतील 1 लाख प्रतिनिधी, 7 हजार 500 कंपन्या आणि 800 वक्ते सहभागी होतील. ‘वित्तीय क्षेत्राला अधिक चांगले बनवणे’ या थीमवर आधारित ही परिषद कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवोन्मेषावर केंद्रित आहे.

NARENDRA MODI पंतप्रधान नरेंद्र मोदी PM NARENDRA MODI

