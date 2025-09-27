बीएसएनएलच्या स्वदेशी 4G नेटवर्कचं राष्ट्रव्यापी उद्घाटन; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोहळा संपन्न
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते स्वदेशी BSNL 4G सेवेचे उद्घाटन झालं. यातून 9 कोटी ग्राहकांना फायदा होणार आहे. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करण्याचं आश्वासन उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी दिलं
Published : September 27, 2025 at 6:36 PM IST
पुणे : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी बीएसएनएलच्या स्वदेशी 4G नेटवर्कचं राष्ट्रव्यापी उद्घाटन केलं. पुणे शहरासह देशभरात 4G सेवा सुरू झाली असून हे तंत्रज्ञान पूर्णपणे स्वदेशी आहे. यामध्ये 98 हजार पेक्षा जास्त साईटवर 4G सेवा उपलब्ध झाली आहे. सुमारे नऊ कोटी ग्राहकांना त्याचा फायदा झाला असून बीएसएनएल 4G नेटवर्कला मोठी ताकद मिळाली आहे.
पंतप्रधान मोंदीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थिती : पुण्यातील येरवडा परिसरातील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नाट्यगृहात हा सोहळा संपन्न झाला. यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यक्रमात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थिती होती.
सुरक्षेच्या दृष्टीनं 4G नेटवर्कचा फायदा : "आज 4G नेटवर्कचा शुभारंभ झाला आहे. हा दिवस ऐतिहासिक दिवस आहे. मी नरेंद्र मोदी आणि दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांचं अभिनंदन करतो. मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, ग्रामीण भाग हा एक समुहानं जोडला जाणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीनं देखील 4G नेटवर्कचा फायदा होणार आहे. यामुळं जगामध्ये आपला देश पाचव्या नंबरवर आहे. त्यानंतर 5G देखील होईल," अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या पाठीमागं उभं राहणं सरकारच काम : "अतिवृष्टीमुळं मराठवाडा आणि विदर्भात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या मागं उभं राहणं सरकारच काम आहे. याबाबत सरकार गंभीर आहे. याबाबतीत काही अटी-शर्ती आहेत. त्या कमी कराव्या लागतील. ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहेच. पण केंद्र सरकारदेखील नेहमी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहतात. शेतकऱ्यांच्या गाठीभेटी आणि दौरे केल्याशिवाय लोकांचं नुकसान, अश्रू दिसत नाहीत. त्यामुळं या परिस्तिथीमध्ये कोणीही राजकारण करू नये. तत्काळ मदत आपण देत आहोत, घर बांधून देण्यासाठी आपण मदत करतोय. पशुधन नुकसान देखील झालं आहे. त्यासाठी आपण पैसे देत आर्थिक मदत करत आहोत. यामध्ये कोणतंही राजकारण करण्याची गरज नाही तर शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणं गरजेचं आहे. येणाऱ्या दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील याची काळजी सरकार घेत आहे," असं प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं.
