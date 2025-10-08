पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईतील आमदार, खासदारांचा घेतला 'क्लास'; बीएमसी निवडणुकीवर चर्चा झाल्याची शक्यता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुंबईत भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्र्यांची बैठक घेतली. मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे.
Published : October 8, 2025 at 10:28 PM IST
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर आहेत. बुधवारी त्यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचं आणि मुंबईतील भूमिगत मेट्रो लाइन-3 च्या शेवटच्या टप्प्याचं (फेज 2बी) उद्घाटन केलं. या प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर प्रदेशाला (एमएमआर) मोठा फायदा होणार आहे. दुसरीकडं, आगामी मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी राजभवनात भाजपा नेत्यांबरोबर महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत मुंबई पालिका निवडणुकीची रणनीती ठरवली असल्यानं या दौऱ्याला राजकीय महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
भाजपा नेत्यांबरोबर बैठक : पंतप्रधान मोदी रात्री राजभवनात मुक्काम करत आहेत. यावेळी त्यांनी भाजपाच्या मुंबईतील आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांसोबत एका विशेष बैठकीचं आयोजन केलं. या बैठकीदरम्यान नेत्यांसोबत भोजनाचाही कार्यक्रम आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री आशिष शेलार, मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह मुंबईतील सर्व 15 आमदार आणि प्रमुख पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
रणनीती ठरवणार : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने या बैठकीला विशेष महत्त्व आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून शिवसेना (उबाठा) मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता गाजवत आहे. 2017 च्या निवडणुकीत भाजपाने शिवसेनेला तुल्यबळ लढत देत 82 जागा मिळवल्या होत्या, तर अखंड शिवसेनेने 84 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी दोन्ही पक्षांमधील समझोत्यामुळे शिवसेनेचा महापौर निवडला गेला. यंदा भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची ताकद एकत्र असल्याने निवडणूक अटीतटीची होण्याची शक्यता आहे. जर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि इतर पक्ष एकत्र आले, तर त्याचा मुकाबला करण्यासाठी कोणती रणनीती अवलंबली जाईल, यावर या बैठकीत चर्चा झाल्याची शक्यता आहे. ही बैठक अंतर्गत असल्याने भाजपा नेत्यांनी याबाबत बोलणं टाळलं आहे.
गुरुवारी बीकेसीत महत्त्वाचा कार्यक्रम : 9 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युनायटेड किंग्डमचे पंतप्रधान सर कीर स्टार्मर मुंबईत एका व्यासपीठावर एकत्र येणार आहेत. दोन्ही नेते ‘व्हिजन 2035’ अंतर्गत भारत-यूके सामरिक भागीदारीचा आढावा घेतील. यामध्ये व्यापार, तंत्रज्ञान, संरक्षण, पर्यावरण आणि शिक्षण या क्षेत्रांवर चर्चा होईल. ते जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे 'सीईओ फोरम' आणि 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट'च्या सहाव्या आवृत्तीत सहभागी होतील. 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025' मध्ये 75 हून अधिक देशांतील 1 लाख प्रतिनिधी, 7 हजार 500 कंपन्या आणि 800 वक्ते सहभागी होणार आहेत. ‘वित्तीय क्षेत्राला अधिक सक्षम बनवणे’ या थीमवर आधारित ही परिषद कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवोन्मेष यावर केंद्रित आहे.
