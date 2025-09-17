अमरावतीत पंतप्रधानाच्या वाढदिवसाचा आनंद द्विगुणित; भाजपाकडून दोन वेळा महाआरती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज 75 वा वाढदिवस आहे. त्यामुळं डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. वसुधा बोंडे यांच्यासह उपस्थित भाजपा कार्यकर्त्यांनी 75 दिवे प्रज्वलित केले.
Published : September 17, 2025 at 2:51 PM IST
अमरावती : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त अमरावतीच्या ग्रामदैवत असणाऱ्या श्री अंबादेवी आणि श्री एकविरा देवी मंदिरात भाजपाच्यावतीनं अर्धा तासाच्या फरकानं दोनवेळा महाआरती करण्यात आली. आधी राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे आणि त्यानंतर भाजपाचे शहर अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांनी आरती केली.
अंबादेवी आणि एकविरा देवी मंदिरात सकाळी 7.30 वाजता खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या उपस्थितीत महाआरती होईल आणि एकूण 75 दिवे प्रज्वलित केले जातील, असा संदेश सर्वांना पाठविण्यात आला. तसे फलक देखील मंदिर परिसरात लावण्यात आले होते. डॉ. अनिल बोंडे हे सपत्नीक 8.35 वाजता अंबादेवी मंदिरात पोहोचले. श्री अंबादेवी मंदिरात महाआरती केल्यानंतर डॉ. अनिल बोंडे यांच्यासह उपस्थित भाजपाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी 75 दिवे लावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दीर्घायुष्य लाभो, अशी देवीच्या चरणी प्रार्थना केली. यानंतर डॉ. अनिल बोंडे यांनी श्री एकविरा देवी मंदिरात महाराती केली.
शहर भाजपाच्यावतीनं महारतीची वेळ सकाळी 9 वाजताची असल्याच्या सूचना पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना देण्यात आली होती. पक्षाचे शहराध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे 9.20 वाजता मंदिरात पोहोचले. डॉ. अनिल बोंडे यांनी आधीच महाआरती आटपून घेतल्यानं डॉ. नितीन धांडे चकीत झाले. त्यांनी काही कार्यकर्त्यांजवळ या प्रकरणाबाबत नाराजीही व्यक्त केली. दोन्ही नेत्यांनी केलेल्या महाआरतीला उपस्थित राहण्याची कसरत भाजपाच्या अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना करावी लागली.
अंबादेवी मंदिरात प्रज्वलित केले 75 दिवे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आज 75 वा वाढदिवस आहे. त्यामुळं डॉ. अनिल बोंडे, डॉ. वसुधा बोंडे यांच्यासह उपस्थित भाजपा कार्यकर्त्यांनी 75 दिवे प्रज्वलित केले. श्री अंबादेवी मंदिर परिसरात असणाऱ्या दीपस्तंभावर हे 75 दिवे प्रज्वलित करण्यात आले.
आजचा दिवस अतिशय आनंदाचा : "सर्व हिंदू आणि भारतातील 140 कोटी जनतेसाठी आजचा दिवस अतिशय आनंदाचा आहे. विकसित भारत निर्माण करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या नेत्याचा आज वाढदिवस आहे. शिवप्रतिष्ठानसह सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांच्यावतीनं 75 दिव्यांनी अंबा मातेला ओवाळलं. अंबामाता आणि एकविरा माता यांचा आशीर्वाद घेतला. अंबादेवी मंदिर परिसरातील दीपस्तंभावर आम्ही 75 दिवे लावले. सायंकाळपर्यंत या दिव्यांवर 7500 दिवे लागतील," असा विश्वास डॉ. अनिल बोंडे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मोदींनी केलेलं कार्य अतुलनीय : "अकरा वर्षांपासून देशाचे पंतप्रधान असणारे नरेंद्र मोदी यांनी देशातले शेतकरी, गरीब अशा सगळ्यांकरिता केलेलं कार्य हे अतुलनीय आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी भारताचा मान वाढवलाय. ते आज जगात नंबर वन नेते आहेत. अशा व्यक्तीचा वाढदिवस मंदिरातच साजरा व्हायला हवा. त्यांना दीर्घायुष्य लाभो पंतप्रधान म्हणून त्यांनी देशाचं आणि जगाचं कल्याण करावं, अशीच आमची प्रार्थना आहे," असं डॉ. नितीन धांडे यांनी सांगितलं.
