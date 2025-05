ETV Bharat / state

वेव्हज शिखर परिषदचं PM मोदींच्या हस्ते उद्घाटन ( ETV Bharat )

मुंबई : आजपासून मुंबईत जागतिक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज) सुरू झाली आहे. या शिखर परिषदेचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. या शिखर परिषदेत चित्रपट क्षेत्रातील दिग्गज व्यक्ती सहभागी झाले आहेत. १ ते ४ मे पर्यंत या वेव्हज शिखर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं असून त्यात विविध सेलिब्रिटी सहभागी होणार आहेत. यावेळी बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खानने उपस्थितांचे स्वागत केले. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, वेव्हज शिखर परिषद आंतरराष्ट्रीय प्रतिभा आणि सर्जनशीलतेला सामावून घेणाऱ्या जागतिक परिसंस्थेचा पाया रचेल. तसेच, भारतीय चित्रपटांच्या योगदानाचा उल्लेख त्यांनी केला. भारताकडे देण्यासारखं बरेच काही : मुंबईत जिओ कनव्हेन्शन सेंटरमध्ये आयोजित या पहिल्या वेव्हज शिखर परिषदेचे उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्र दिनाच्या मराठीत शुभेच्छा देत उपस्थितांची मने जिंकली. त्यानंतर गुजरातच्या स्थापना दिनानिमित्तही त्यांनी गुजरातीत शुभेच्छा दिल्या. यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं की, जग स्टोरी सांगण्याचे नवीन मार्ग शोधत असताना, भारताकडे देण्यासारखं बरेच काही आहे, तेव्हा "भारतात निर्माण करा, जगासाठी निर्माण करा" हीच योग्य वेळ आहे, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले. याचबरोबर, तंत्रज्ञान लोकांच्या जीवनात वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे आणि मानवी संवेदनशीलता टिकवून ठेवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, असे सांगत नरेंद्र मोदींनी सर्जनशील जबाबदारीचे समर्थन केलं. संवेदनशील बनवायची गरज : माणसांना रोबोट नव्हे तर अधिक संवेदनशील बनवायची गरज आहे. हजारो वर्षे गीत, संगीत, नृत्य या कामी आपली मदत करत असून आगामी काळात पण त्याच आधारे आपल्या राहायचे आहे, असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. तसेच, पंतप्रधानांनी तरुण पिढीला मानवताविरोधी विचारांपासून वाचवण्याचे आवाहन केलं आहे. याशिवाय, भारत चित्रपट निर्मिती, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फॅशन, संगीत आणि लाईव्ह कॉन्सर्टसाठी आंतरराष्ट्रीय केंद्र म्हणून उदयास येत असताना, जागतिक प्रतिभेला व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याची क्षमता वेव्हजमध्ये आहे, असं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं.

