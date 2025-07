ETV Bharat / state

मुख्यमंत्र्यांसह अजित पवारांना पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाहांनी दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, संदेशात काय म्हटलं? - AJIT PAWAR BIRTHDAY

अजित पवार देवेंद्र फडणवीस वाढदिवस शुभेच्छा ( Source- ETV Bharat Reporter, Graphics )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 22, 2025 at 10:23 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 10:29 AM IST 1 Min Read

मुंबई- राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या दोन्ही नेत्यांचा आज (२२ जुलै) वाढदिवस आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना राजकीय वर्तुळातून सत्ताधारी, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह समर्थकांकडून वाढदिवसांच्या शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. अशातच पंतप्रधान मोदी यांनी एक्स मीडिया पोस्ट करत दोघांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटलं, "अजित पवारजी वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्यांनी (अजित पवार) एनडीए बळकट करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रात चांगलं प्रशासन चालविण्याकरिता मोलाचं योगदान दिलं आहे".

