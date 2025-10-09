पंतप्रधान मोदींसह यूकेचे पंतप्रधान स्टारमर यांच्या मुंबई दौऱ्याचा आज दुसरा दिवस; महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यूकेचे पंतप्रधान स्टारमर यांची भेट घेणार आहेत. 'व्हिजन २०३५' च्या अनुषंगाने भारत-ब्रिटन व्यापक धोरणात्मक भागीदारीबाबत चर्चा करणार आहेत.
Published : October 9, 2025 at 9:15 AM IST
मुंबई –: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूकेचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांची आज मुंबईत बैठक होणार आहे. या दोन्ही नेत्यांमध्ये विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे. यूकेचे पंतप्रधान बुधवारी सकाळी दोन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर मुंबईत आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विशेष आमंत्रणावर यूकेचे पंतप्रधान मुंबईच्या दौऱ्यावर आले आहेत.
बुधवारी हॉटेल ताज येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि यूकेचे पंतप्रधान स्टारमर यांच्यासोबत आलेल्या प्रतिनिधी मंडळाची एक बैठकदेखील झाली आहे. पंतप्रधान स्टारमर यांच्यासोबत ब्रिटनचे एक मोठे व्यावसायिक शिष्टमंडळही आले आहे. भारत आणि ब्रिटनमधील व्यापार संबंधांवर आज चर्चा होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे.
दि. ८ व ९ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान बीकेसी परिसरात एक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून सदर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी वाहनचालकांनी प्रवासाचे नियोजन करताना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) October 7, 2025
स्टारमर यांनी यूकेच्या पंतप्रधान पदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर त्यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे. पंतप्रधान मोदींची आज सकाळी १० वाजता मुंबईत पंतप्रधान स्टारमर यांची भेट होईल. त्यानंतर दुपारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पंतप्रधान स्टारमर हे वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या सीईओ फोरमला उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. या कार्यक्रमात दोन्ही पंतप्रधान व्हिजन २०३५ च्या अनुषंगानं भारत-ब्रिटन धोरणात्मक भागीदारीच्या विविध पैलूंवर चर्चा करणार आहेत. व्हिजन २०३५ मध्ये व्यापार, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, संरक्षण, हवामान बदल, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर अंमलबजावणीसाठी एक केंद्रित दहा वर्षांचा कालबद्ध रोडमॅपवर चर्चा होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं देण्यात आली आहे.
ग्लोबल फिनटेन फेस्ट २०२५चे आयोजन- दुपारी ३ वाजता पंतप्रधान मोदी सहाव्या ग्लोबल फिनटेक महोत्सवात सहभागी होऊन उपस्थितांना संबोधित करतील. ग्लोबल फिनटेन फेस्ट २०२५ मध्ये जगभरातील आघाडीचे तज्ञ, धोरणकर्ते, नियामक, गुंतवणूकदार, शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योगपती एकत्र येणार आहेत. ‘चांगल्या जगासाठी आर्थिक सक्षमीकरण’ अशी या कार्यक्रमाची थीम असणार आहे. या कार्यक्रमात तंत्रज्ञान आणि मानवी विचार नैतिक आणि शाश्वत आर्थिक भविष्य कसे घडवू शकतात, यावर चर्चा केली जाणार आहे.
पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचं वाहतूक पोलिसांचं आवाहन- दोन्ही पंतप्रधानांचा एकत्रित कार्यक्रम वांद्रा कॉम्प्लेक्स म्हणजे बीकेसी येथे होणार आहे. हा परिसर नेहमीच गजबजलेला असतो. येथे मोठ्या प्रमाणात विविध कार्यालय असल्यानं कर्मचारी वर्गाची रेलचेल असते. अशातच या भागात आज व्हिआयपी दौरा असल्यानं नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचं आवाहन मुंबई वाहतूक पोलिसांनी केलं आहे. ९ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान बीकेसी परिसरात एक आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. सदर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगानं वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी वाहनचालकांनी प्रवासाचे नियोजन करताना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी मुंबईकरांना केलं आहे.
औद्योगिक रोडमॅपला अंतिम रूप देण्याचा निर्णय-भांडवली बाजार आणि वित्तीय सेवांच्या क्षेत्रातील वाढत्या सहकार्याची नोंद घेत पंतप्रधान मोदी यांनी जुलैमध्ये महत्त्वाचे संकेत दिले होते. त्यांनी म्हटलं होतं, गुजरातमधील GIFT सिटी, भारतातील पहिले आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हे ब्रिटनच्या दोलायमान आर्थिक परिसंस्थेमध्ये अधिक संवाद वाढविण्यासाठी काम करू शकतात. मोदी आणि स्टारमर यांनी दोन्ही देशांमधील तसेच जागतिक बाजारपेठेतील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी औद्योगिक रोडमॅपला अंतिम रूप देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
हेही वाचा-