पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात देशाची प्रगती; नैराश्यातून काँग्रेसची त्यांच्यावर टीका - पंकज भोयर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त (PM Narendra Modi Birthday) विविध राजकीय नेते त्यांच्या कामाचं कौतुक करत आहेत. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनीदेखील पंतप्रधान मोदींच्या कामाचं कौतुक केलं.

पंकज भोयर
Published : September 17, 2025 at 4:01 PM IST

नागपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज त्यांचा ७५ वा वाढदिवस (PM Narendra Modi Birthday) साजरा करत आहेत. जगभरातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होताना दिसतोय. यानिमित्तानं अनेक मान्यवर त्यांचे अभिनंदन करत आहेत. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी पंतप्रधान मोदींचं कौतुक करत असतानाच काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. ते नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलत होते.

पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त लोकांमध्ये उत्साह: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भाजपाच्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांमध्ये एक वेगळा उत्साह संचारला आहे. त्यांनी २००१ ते २०१४ कालावधीत मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत असताना गुजरात राज्याला विकासाच्या एका वेगळ्याच उंचीवर नेलं होतं. २०१४ नंतर सलग तीन वेळेला पंतप्रधान होऊन देशातील प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती घडवली असल्याचं मंत्री पंकज भोयर यांनी म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात देशानं प्रगती केली आहे. काँग्रेसनं कधीच प्रगती केली नाही. त्यामुळं नैराश्याच्या भावनेतून काँग्रेस मोदींवर टीका करत आहे. मात्र, मोदींना जनतेचा पाठिंबा आहे.

प्रतिक्रिया देताना पंकज भोयर (ETV Bharat Reporter)


भंडारा- गडचिरोली नवीन एक्सप्रेस वे : गडचिरोली आणि भंडारा जिल्हा हे भौगोलिकदृष्ट्या मागासलेले आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या जिल्ह्यांना विकासाच्या मार्गावर पुढे आणण्यासाठी राज्य सरकारनं पुढाकार घेऊन भंडारा आणि गडचिरोली नवीन द्रुतगती मार्ग तयार करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाल्याची माहिती पंकज भोयर यांनी दिली.

...तर पाठिंबा देणार : समाजात शांतता प्रस्तापित करण्यासाठी कोणी पुढाकार घेत असेल तर निश्चित आमचा त्याला पाठिंबा राहील. शांतता आपल्या राज्यात आणि देशात राहावी हा नेहमी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, जर कोणी राज्याची देशाची शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्यांना शिक्षा देण्यात येईल. पण जर कोणी शांततेच्या मार्गाने पुढे येण्याचा प्रयत्न करत असतील तर आम्ही त्यांना पाठिंबा देणार आहोत", असं गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर म्हणाले.


