मेळघाटच्या अतिसंरक्षित जंगलात प्लास्टिक, काचेच्या बॉटल! वन्यजीवांच्या रक्षणासाठी विशेष स्वच्छता मोहीम
Published : October 6, 2025 at 2:37 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 4:40 PM IST
अमरावती : मेळघाटात अतिसंरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित असणाऱ्या जंगल परिसरात चिखलदरा आणि सेमाडोह या दोन पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या 25 किलोमीटर अंतराच्या मार्गावर फेकले जाणारे प्लास्टिक आणि काचेच्या बॉटल या वन्यप्राण्यांसाठी अतिशय घातक आहेत. त्यामुळं वन कर्मचाऱ्यांच्यावतीनं या भागात नेहमीच सफाई अभियान राबविलं जातं. आता वन्यजीव सप्ताहनिमित्त या संपूर्ण मार्गावर वन कर्मचारी आणि ऑर्गनाएझेशन फॉर कुला या स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्यांनी कचरा निर्मूलनाची विशेष मोहीम राबवून घनदाट जंगलातील वन्यप्राण्यांना सुरक्षित जगता यावं, यासाठी सहकार्य केलं आहे.
परवानगीशिवाय मार्गावर प्रवेश नाही : अतिसंरक्षित जंगल क्षेत्रातून चिखलदरा ते सेमाडोह या मार्गावरून वाहन नेण्यासाठी परवानगी असावी लागते. यासाठी या मार्गावर चिखलदराजवळ मेमना फाटा याठिकाणी वन विभागाच्या नाक्यावर प्रतिव्यक्ती 40 रुपये आणि चारचाकी वाहनाचे 100 रुपये शुक्ल आकारलं जातं. या मार्गावरून जाताना मधात कुठं थांबायचं नाही, अशा सूचना देखील दिल्या जातात. असं असलं तरी काही टवाळखोर पर्यटक जंगलात दारू पितात आणि दारूच्या बाटल्या रस्त्याच्या बाजूला फेकून देतात. अनेकदा रस्त्यात न थांबणारे मात्र, आपल्या वाहनातच मुलांना चॉकलेट, चिप्स खायला देणारे पर्यटक हे प्लास्टिकचे वेष्टन वाहनाबाहेर फेकून देतात. यामुळं अतिसंरक्षित जंगल परिसरात कचरा होतो.
...अशी राबविण्यात आली कचरा निर्मूलन मोहीम : "वन विभागाचे कर्मचारी सेमाडोह येथील फाटकापासून मार्गातील कचरा, प्लास्टिक, काचेची बॉटल, प्लास्टिकच्या बॉटल उचलून पोत्यात जमा करत निघाले तर चिखलदराच्या दिशेनं ऑर्गनाएझेशन फॉर कुला या संस्थेचे कार्यकर्ते जंगलातील कचरा गोळा करत निघाले. यावेळी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाढलेल्या गवतामध्ये काचेच्या अनेक बाटल्या सापडल्या. अनेक नदीच्या काही भागात रस्त्यालगत खोल दरीत फेकलेल्या बाटल्या देखील कार्यकर्त्यांनी उचलून आणल्या. या मोहिमेत जवळपास 16 पोती कचरा गोळा करण्यात आला," असं ऑर्गनाएझेशन फॉर कुलाचे अध्यक्ष राजेश महल्ले यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
कचरा निर्मूलनाची मोठी मोहीम : "या पंचवीस किलोमीटर क्षेत्रात कुठलंही गाव नाही. असं असताना या मार्गावर पॉलिथिन, चॉकलेटचे वेष्टन अनेक जण वाहनातून बाहेर फेकतात. हे पॉलिथिन, प्लास्टिक सडत नाही, कुजत नाही. हे निसर्गासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. आमची संस्था या जंगल परिसरात कचरा स्वच्छता मोहीम नेहमी राबवते. आता वन्यजीव सप्ताहनिमित्त कचरा निर्मूलनाची मोठी मोहीम राबविली. आपलं घर जसं आपल्याला स्वच्छ हवं, तसं वन्य प्राण्यांचं घर असणारं जंगल स्वच्छ ठेवणं माणसांचीच जबादारी आहे. याठिकाणी काही टवाळखोर दारू पिऊन काचेच्या बॉटल रस्त्याच्या बाजूला फेकतात, फोडतात. या जंगलात वाघ, अस्वल, बिबट, हरण, रानगवे, अशा वन्यप्राण्यांना काच तुटल्यानं त्यांना गंभीर इजा होऊ शकते. याचा विचार करायला हवा, " असंही राकेश महल्ले यांनी सांगितलं.
दर दोन-तीन महिन्यांनी कचरा निर्मूलन : "सेमाडोह हे अतिसुरक्षित क्षेत्र असून या भागात असणाऱ्या वाहतुकीमुळं जंगलात कचरा होतो. वन्यजीव सप्ताहनिमित्त या मार्गावर कचरा गोळा करण्यात आला. तसंच वनकर्मचारी आणि आम्ही दर दोन-तीन महिन्यांनी या भागात कचरा निर्मूलन करत असतो," असं जवाहर कुंड सर्कलचे वनपाल प्रशांत उमक यांनी सांगितलं.
प्लास्टिकचे वन्यप्राण्यांवर होणारे परिणाम
- अनेकदा हरण, रानगवे, नीलगाय, भेकड, सांबार हे प्राणी प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि बाटल्या अन्न समजून खातात. यामुळं या प्राण्यांची पचनसंस्था खराब होते. त्यांना भूक लागत नाही आणि आजारामुळं त्यांचा मृत्यू होतो.
- प्लास्टिकमध्ये असणाऱ्या रसायनांमुळं प्राण्यांचे हार्मोन्स असंतुलित होतात. त्यांच्या प्रजनन क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतात.
- प्लास्टिकमुळं जंगलाचं संतुलन बिघडतं. मातीची सुपीकता कमी होते. जंगलातील पाण्याच्या प्रवाहाला हे प्लास्टिक अडथळा निर्माण करतात.
- प्लास्टिकचे तुकडे पक्षांच्या चोचीत जातात. अनेकदा पिलांना अन्नाऐवजी प्लास्टिकचे तुकडे मिळतात. यामुळं पक्षांची पिल्लं दगावतात.
