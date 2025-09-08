ETV Bharat / state

त्र्यंबकेश्वरला पितृपक्षात मोठी आर्थिक उलाढाल; कधी सर्वपित्री अमावस्या? जाणून घ्या पितृपक्ष म्हणजे काय?

भारतात सर्व प्रकारचे धार्मिक विधी करण्याची परंपरा आहे. आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळावी म्हणून पितरांचं स्मरण केलं जातं. यासाठी पितृपक्षाला (Pitru Paksha) अधिक महत्त्व आहे.

Pitru Paksha
पितृपक्ष 2025 (ETV Bharat Reporter)
नाशिक : भाद्रपद महिन्यातील कृष्णपक्षास 'पितृपक्ष' म्हटलं जातं. या पंधरवड्यात ज्यांचा स्वर्गवास झाला आहे ते पूर्वज वायू रुपात पृथ्वीवर येतात. या दरम्यान ते त्यांच्या वंशजांकडं अन्न आणि जल याची अपेक्षा करत असतात आणि ते घेतल्यानंतर ते तृप्त होतात. म्हणून या काळात तिथीनुसार श्राद्ध, तर्पण विधी करून आपल्या पूर्वजांच्या आत्म्यास शांती द्यावी अशी मान्यता आहे.


पितृपक्ष म्हणजे काय? : लाडक्या गणरायाला निरोप देताच आता घराघरात पितृपक्षाची तयारी सुरू झाली आहे. भाद्रपद शुक्ल पौर्णिमा तथा रविवारपासून पितृपक्षास आरंभ झाला आहे. आज महालयारंभ प्रतिपदा श्राद्धतिथी असणार आहे. हिंदू धर्मांमध्ये कुटुंबातील दिवंगत पितरांच्या पूजनासाठीचा पक्ष म्हणजे पंधरा दिवसांच्या तिथी महत्त्वाच्या मानल्या जातात. भाद्रपद महिन्यातील कृष्णपक्षास पितृपक्ष या नावाने संबोधण्यात येते. या पंधरवड्यात नागरिक दिवंगत पितरांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी श्राद्ध तर्पण विधी करतात. ज्यात श्वान, गाय आणि कावळा यांना विविध खाद्यपदार्थ खाऊ घालण्याची प्रथा आहे. त्यांना खाऊ घालण्यात आलेले पदार्थ पितरांपर्यंत पोहोचतात आणि त्याच्या आत्म्याची तृप्ती होते, त्यांना शांती मिळते असा समज आहे. पितरांच्या मृत्यूतिथीनुसार श्राद्धकर्म करण्यात येतं. जर एखाद्या पित्राची मृत्यूतिथी माहीत नसली. तर सर्वपित्री अमावस्याला सर्व पितरांचे श्राद्ध कर्म होऊ शकते. मृत्यूनंतर जर पितरांचे नियमानुसार श्राद्धकर्म होत नाही. तर त्यांच्या आत्म्यास शांती मिळत नाही असा समज आहे.


पितरांनी 'या' गोष्टी करा : पूर्वजांच्या इच्छेनुसार दान पुण्य करा. या काळात गाईला दान केलं पाहिजे. यानंतर तूप, चांदी, पैसा, फळ, मीठ, काळे तीळ, कपडे आणि गुळाचे दान करावे. श्राध्द काळात हे दान तिथीनुसार करावे, असं केलं तर पितरांचे आशीर्वाद प्राप्त होतात, अशी मान्यता असल्याचं पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सांगितलं.



पितृपक्षात त्र्यंबकेश्वरला मोठी आर्थिक उलाढाल : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथे वर्षभर भाविकांची गर्दी असते. मात्र पितृपंधरवडा हा श्राद्धविधीसाठी विशेष फलदायी मानला जातो. त्यामुळं त्र्यंबकेश्वरमध्ये श्राद्धविधीसाठी भाविकांची गर्दी होते. यामुळं सहाजिकच त्र्यंबकेश्वरसाठी पुढील पंधरा दिवस आर्थिक उलाढाल वाढवणारे दिवस आहे. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून हॉटेलचे बुकिंग सुरू आहे. त्र्यंबकेश्वर शहरात इतर वेळी पाचशे रुपये दर असलेली खोली आता पंधराशे ते दोन हजार रुपये प्रति दिवसांसाठी भाड्याने दिली जाते. यासोबतच भोजनासह प्रवासी वाहतूक तसेच पूजा साहित्य, वस्त्र विक्री यातूनही या काळात कोट्यावधींची उलाढाल होते.

'सर्वपित्री अमावस्या' कधी? : यंदाचा 'पितृपक्ष' 08 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबर या कालावधीपर्यंत चालेल. त्यामुळं यंदा 'सर्वपित्री अमावस्या' 21 सप्टेंबर रोजी आहे.

(टीप - प्रथा परंपरा यांची माहिती म्हणून ही बातमी आहे. या बातमीतील माहितीशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही. कोणत्याही अंधश्रद्धेला खतपाणी घालण्याचा ईटीव्ही भारतचा कोणताही हेतू नाही.)

