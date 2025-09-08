ETV Bharat / state

पितृपक्षात कावळा खातोय भाव; येथे लोक कावळ्याला नाही तर 'अशोक देव'ला शोधतात

हिंदू धर्मात पितृपक्षाला विशेष महत्त्व आहे. यावर्षी पितृपक्ष (Pitru Paksha) 08 सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. या काळात लोक पितरांच्या नावाने कावळ्यांना खाऊ घालतात.

Published : September 8, 2025 at 8:11 PM IST

नांदगाव : कधीकाळी घराच्या, शाळेच्या परिसरात मोठ्या झाडांवर कावळ्यांची (Crow) शाळा भरायची. पण सध्या शहरात कावळेही दुर्मीळ झाले आहेत. त्यामुळं कावळ्यांची काव..काव... बंद झालीय. पण पितृपक्षात कावळ्यांचा मान, थाट काही वेगळाच असतो. मात्र, पितृपंधरवडात (Pitru Pandharwada)अन्नघास भरवायलाही कावळे मिळेनासे झाले आहेत.

कोण आहे अशोक देव? : पितृपक्ष काळात अनेक लोक आपल्या पूर्वजांच्या स्मृती निमित्ताने घास देण्यासाठी कावळ्याच्या शोधात फिरताना दिसतात. मात्र, नांदगावच्या लोकांना कावळ्याच्या शोधात फिरण्याची गरज नाही. कारण ते शोधतात अशोकला. हो 'अशोक देव' असं नाव असलेल्या या व्यक्तीच्या भोवती रोज कावळे, चिमण्या, साळुंख्या यासारखे पक्षी आणि कुत्रे कायम घुटमळतात. त्याला कारणही तसंच आहे. मुक्या प्राण्यांना लळा लावला की तेही माणसाळले जातात. याच म्हणीप्रमाणे अशोकला कोणी काही खायला दिलं की, तो ते आधी या पक्ष्यांना आणि प्राण्यांना खायला देतो, मग स्वतः खातो. यामुळं सर्व लोक पितृपक्ष काळात अशोकला शोधतात.

पितृपक्ष काळात नांदगावकरांचा देव अशोक कावळे (ETV Bharat Reporter)

पितृपक्षामध्ये लोक अशोकला शोधतात : पितृपक्ष म्हणजे भाद्रपद महिन्याचा कृष्ण पक्ष होय. हा भाद्रपद महिन्यातला कृष्ण पक्ष असतो. यास 'महालय' असेही नाव आहे. आपल्या नातेवाईकांचा मृत्यू ज्या तिथीस झाला असेल, त्या नातेवाईकांचे श्राद्ध, पितृपक्षातील त्याच तिथीला करण्याची हिंदू परंपरा आहे. या निमित्ताने आपल्या दिवंगत पूर्वजांचे स्मरण केले जाते. यासाठी हिंदू परंपरा आणि प्रथेप्रमाणे लोक आपल्या पूर्वजांच्या स्मरणार्थ श्राद्ध घालतात. त्याचं नावे जेवणाचं ताट बनवून घरावर, अंगणात, टेरेसवर किंवा मोकळ्या मैदानात ठेवतात. मग कावळा येऊन ते अन्न खातो आणि आपल्या मृत नातेवाईकांना ते पोहचतं असं मानलं जात. मात्र, आता सध्याच्या ग्लोबल वॉर्मिंगमुळं पक्ष्याची संख्या कमी झाली आहे. जे आहेत ते येण्यासाठी तयार नाहीत. यामुळं नागरिकांना पितृपक्षामध्ये कावळ्याच्या शोधात फिरावे लागत आहे.

पितृपक्षामध्ये अशोक देवला आधिक महत्व : नांदगावच्या लोकांना याची गरज भासत नाही. येथे लोक अशोकला शोधतात. कारण अशोक देव हा येथे राहतो आणि असाच भटकत असतो, मिळेल ते काम करतो आणि मिळालेल्या पैशातून त्याचं पोट भरतो. त्याला लोकही खायला देतात मात्र आपलं असो की, लोकांनी दिलेलं आधी हे अन्न तो त्याच्या नेहमीच्या जागेवर जाऊन कावळे आणि इतर पक्षांना देतो आणि मग तो खातो. हे कावळे देखील रोज सकाळ, संध्याकाळ अशोकची वाट बघतात. पितृपक्ष काळात तर अशोकला देवापेक्षा जास्त महत्त्व आहे. कारण अनेक ठिकाणी कावळे नाहीत, जेथे आहेत ते येत नाहीत, आले तरी ते अन्नाला शिवत नाही, मग काय अशोककडे जायचं आपलं ताट अशोककडं द्ययाचं. अशोक ते ताट नेहमीच्या ठिकाणी घेऊन जातो आणि त्याला बघताच कावळे हजर होतात. मग ते अन्न तो कावळ्यांना देतो आणि स्वतःही खातो. आशा या अशोकला पितृपक्षामध्ये लोक शोधत असतात.

