ETV Bharat / state

पिंपरी चिंचवडमध्ये ऑनर किलिंग? नात्यातील मुलीच्या प्रियकराची हत्या; 11 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल, 9 जणांना अटक - PIMPRI CHINCHWAD MURDER

लग्नाची बोलणी सुरू असताना झालेल्या वादात तरुणीच्या वडिलांनी आणि इतरांनी तरुणाला बेदम मारहाण केली. यात तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना पिंपरी चिंचवडमध्ये घडली आहे.

Pimpri Chinchwad Crime
सांगवी पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2025 at 8:16 PM IST

2 Min Read

पिंपरी : पिंपरी चिंचवडमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. लग्नाच्या बैठकीत वाद झाल्यामुळं मुलीच्या 26 वर्षीय प्रियकराला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत त्या तरुणाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी 11 आरोपींविरूद्ध कट रचून खून केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत 9 जणांना अटक केली आहे. तर दोन आरोपी फरार आहेत.

'लग्न ठरवण्यासाठी बैठक बसली पण... : पिंपरीतील सांगवी परिसरात असलेल्या देवकर पार्क इथल्या पिंपळे गुरव रोड परिसरात ही घटना घडली. रामेश्वर घेंगट असं या प्रकरणात मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. रामेश्वरचे नात्यातील एका तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. परंतु, रामेश्वरचा स्वभाव आणि त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याच्या संशयावरून तरुणीच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या लग्नाला विरोध केला होता. परंतु, दोघंही लग्नावर ठाम असल्यामुळं तरुणीच्या कुटुंबीयांनी रामेश्वरला लग्नाची बोलणी करण्यासाठी बोलवलं होतं. त्यामुळं रामेश्वर लग्नाची बोलणी करण्यासाठी आपल्या आई वडिलांसोबत त्यांच्या घरी गेला. यावेळी दोन्ही कुटुंबांमध्ये वाद झाला. त्यावेळी तरुणीचे वडील आणि इतरांनी रामेश्वरला एका खोलीत नेलं. तिथं त्याला बेदम मारहाण केली. या मारहणीत रामेश्वर गंभीर जखमी झाला. यानंतर त्याला उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं.

प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कोळी (ETV Bharat Reporter)

उपचारादरम्यान रामेश्वरचा मृत्यू : रामेश्वरला जबर मारहाण केली. त्यामुळं त्याची किडनी निकामी झाली. त्यामुळं उपचारासाठी त्याला पुण्यातील नामांकीत रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी त्याला वाचवण्याचे प्रयत्न केले. परंतु त्याचा मृत्यू झाला. उपचारादरम्यान मुलगा रामेश्वरचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या आई-वडिलांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट दिली. तसंच याबाबत सांगवी पोलीस ठाण्यालाही कळवलं. यानंतर सांगवी पोलिसांत रामेश्वरच्या आई-वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाला.

प्रकरणाचा तपास सुरू : "रामेश्वर घेंगटला मारहाण करून खून केल्याप्रकरणी तरुणीचे वडील प्रशांत सारसर, करण खोकरसह एकूण 11 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणातील 2 फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. त्यांच्यावर विविध कलमांनुसार गुन्ह्याची नोंद केली आहे. याप्रकरणात दोन महिलांचाही समावेश आहे. पुढील तपास सांगवी पोलीस करत आहेत," अशी माहिती सांगवी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कोळी यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. अनैतिक संबंधातून गर्भधारणा... महिलेनं घरीच प्रसूती केली अन् नवजात बाळ कचऱ्यात फेकलं, छत्रपती संभाजीनगरातील संतापजनक घटना
  2. भरधाव चारचाकी 80 फूट विहिरीत कोसळली; गाडीतील सर्व ५ जण ठार, दोन महिलांसह तीन पुरुषांचा समावेश
  3. 13 ट्र्क, 6 कोटींची सुपारी, 15 लाखांची तंबाखू जप्त; अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षकांची धडाकेबाज कारवाई

पिंपरी : पिंपरी चिंचवडमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली आहे. लग्नाच्या बैठकीत वाद झाल्यामुळं मुलीच्या 26 वर्षीय प्रियकराला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत त्या तरुणाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी 11 आरोपींविरूद्ध कट रचून खून केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत 9 जणांना अटक केली आहे. तर दोन आरोपी फरार आहेत.

'लग्न ठरवण्यासाठी बैठक बसली पण... : पिंपरीतील सांगवी परिसरात असलेल्या देवकर पार्क इथल्या पिंपळे गुरव रोड परिसरात ही घटना घडली. रामेश्वर घेंगट असं या प्रकरणात मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. रामेश्वरचे नात्यातील एका तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. परंतु, रामेश्वरचा स्वभाव आणि त्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याच्या संशयावरून तरुणीच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या लग्नाला विरोध केला होता. परंतु, दोघंही लग्नावर ठाम असल्यामुळं तरुणीच्या कुटुंबीयांनी रामेश्वरला लग्नाची बोलणी करण्यासाठी बोलवलं होतं. त्यामुळं रामेश्वर लग्नाची बोलणी करण्यासाठी आपल्या आई वडिलांसोबत त्यांच्या घरी गेला. यावेळी दोन्ही कुटुंबांमध्ये वाद झाला. त्यावेळी तरुणीचे वडील आणि इतरांनी रामेश्वरला एका खोलीत नेलं. तिथं त्याला बेदम मारहाण केली. या मारहणीत रामेश्वर गंभीर जखमी झाला. यानंतर त्याला उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं.

प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कोळी (ETV Bharat Reporter)

उपचारादरम्यान रामेश्वरचा मृत्यू : रामेश्वरला जबर मारहाण केली. त्यामुळं त्याची किडनी निकामी झाली. त्यामुळं उपचारासाठी त्याला पुण्यातील नामांकीत रुग्णालयात दाखल केलं. डॉक्टरांनी त्याला वाचवण्याचे प्रयत्न केले. परंतु त्याचा मृत्यू झाला. उपचारादरम्यान मुलगा रामेश्वरचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या आई-वडिलांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात घडलेल्या घटनेची माहिती दिली. यानंतर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट दिली. तसंच याबाबत सांगवी पोलीस ठाण्यालाही कळवलं. यानंतर सांगवी पोलिसांत रामेश्वरच्या आई-वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाला.

प्रकरणाचा तपास सुरू : "रामेश्वर घेंगटला मारहाण करून खून केल्याप्रकरणी तरुणीचे वडील प्रशांत सारसर, करण खोकरसह एकूण 11 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणातील 2 फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे. त्यांच्यावर विविध कलमांनुसार गुन्ह्याची नोंद केली आहे. याप्रकरणात दोन महिलांचाही समावेश आहे. पुढील तपास सांगवी पोलीस करत आहेत," अशी माहिती सांगवी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कोळी यांनी दिली.

हेही वाचा :

  1. अनैतिक संबंधातून गर्भधारणा... महिलेनं घरीच प्रसूती केली अन् नवजात बाळ कचऱ्यात फेकलं, छत्रपती संभाजीनगरातील संतापजनक घटना
  2. भरधाव चारचाकी 80 फूट विहिरीत कोसळली; गाडीतील सर्व ५ जण ठार, दोन महिलांसह तीन पुरुषांचा समावेश
  3. 13 ट्र्क, 6 कोटींची सुपारी, 15 लाखांची तंबाखू जप्त; अहिल्यानगर पोलीस अधीक्षकांची धडाकेबाज कारवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

मारहाणीत एकाचा मृत्यूPIMPRI CHINCHWAD MURDERप्रियकराला बेदम मारहाणरामेश्वर घेंगटPIMPRI CHINCHWAD MURDER

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.