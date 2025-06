ETV Bharat / state

तीन आरोपींना अटक ( ETV Bharat Reporter )

पिंपरी चिंचवड- विवाह जमविण्याची कसरत करताना अनेकजण मॅट्रिमोनियल वेबसाईटचा वापर करतात. पण, या वेबसाईटचा वापर करताना अनोळखी व्यक्तीवर विश्वास ठेवल्यावर किती मोठे संकट येऊ शकते, याचं उदाहरण पिंपरी चिंचवडमध्ये दिसून आलं आहं. विवाह इच्छुक महिला आणि पुरुषांचे परिचय उपलब्ध करून देणाऱ्या वेबसाईटवरून महिलेची सुमारे 3 कोटी 17 लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक (Fraud) केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या प्रकरणात पीडित महिलेनं दिलेल्या तक्रारीवरून पिंपरी-चिंचवड शहर पोलिसांच्या सायबर पोलिसांनी अतिशय कौशल्यपूर्ण तपास करून तीन आरोपींना दिल्ली इथे जाऊन बेड्या ठोकल्या आहेत. रंजीत मुन्नालाल यादव (वय 27 वर्ष), सिकंदर मुन्ना खान (वय 21 वर्ष) आणि बबलू रघुवीर यादव (वय 25 वर्ष) अशी आरोपींची नावे आहेत. प्रतिक्रिया देताना वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रविकिरण नाळे (ETV Bharat Reporter)

