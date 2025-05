ETV Bharat / state

मेट्रो 3 वरील बीकेसी ते वरळी मार्गिकेचं लोकार्पण; "मेट्रो 3 च्या कामात खोडा घातलेल्यांचं तिकीट आम्ही काढू" शिंदे आणि फडणवीस यांचा ठाकरेंना टोला - MUMBAI METRO LINE 3 PHASE 2A

मेट्रो 3 वरील बीकेसी ते वरळी मार्गिकेचं लोकार्पण ( Etv Bharat GFX )

May 9, 2025

मुंबई : मुंबईकरांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी म्हणजे मुंबईची नवी लाईफलाईन बनलेल्या मेट्रोचा आणखी एक टप्पा, शनिवारपासून (10 मे) मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल होतोय. मेट्रो 3 या भुयारी मार्गावरील बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौकापर्यंतचा फेज 2 A हा सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात आलाय. उद्धव ठाकरेंचं नाव न घेता दिला टोला : कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो 3 च्या मार्गिकेवरील बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौक हा मधला अतिशय महत्त्वाचा फेज 2 ए आता मुंबईकरांसाठी खुला करण्यात आला आहे. या मार्गिकेसाठी मेट्रो आयुक्त, मेट्रो रेल्वे सुरक्षा (सीएमआरएस)कडून फेज 2 ए ला सुरक्षाप्रमाणपत्र मिळताच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या मार्गिकेची खास सफर घेत लोकार्पण केलं. दोन्ही नेत्यांनी मीडियासोबत बीकेसी ते सिद्धिविनायक मंदिर स्थानकापर्यंत मेट्रोनं प्रवास करत या संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती दिली. तसेच "अडिच वर्ष ज्यांच्यामुळं या लोकोपयोगी प्रकल्पात खोडा निर्माण झाला त्यांनाही आम्ही इथं प्रवेश देऊ आणि त्यांचं तिकीटही काढू" असा टोला उद्धव ठाकरेंचं नाव न घेता शिंदे आणि फडणवीस यांनी यावेळी लगावला.



