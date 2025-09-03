मुंबई : शाडू मातीच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक स्त्रोतात करण्यास मनाई करु नका, अशी मागणी करत मुंबईतील एका रहिवाशानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला आदेश दिलेत. यावर गुरुवारीच तातडीची सुनावणी होणार आहे.
बाणगंगा तलावात शाडूच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन करू द्या : गेली अनेक वर्षे शाडूच्या गणेश मूर्तींचं बाणगंगा तलावात विधीवत विसर्जन केलं जातं. यावर्षी पालिकेनं त्यास मनाई केली. हा आपल्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रकार आहे. संविधानानं आपल्याला धार्मिक विधी करण्याचा अधिकार दिलाय. त्यामुळे ही मनाई रद्द करुन बाणगंगेत शाडूच्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन करण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली.
काय आहे याचिका? : दक्षिण मुंबईतील मलबार हिल या उच्चभ्रू वस्तीतील रहिवासी संजय शिर्के यांनी वकील डॉ. उदय वारुंजिकर यांच्यामार्फत ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पीओपीच्या गणेश मूर्तींचं नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्यास न्यायालयानं मनाई केली. कारण पीओपी हे पर्यावरणाला घातक आहे. मात्र, शाडूच्या मातीनं तयार केलेल्या मूर्ती या पूर्णपणे पर्यावरणपूरक असतात. तरीही पालिका प्रशासन या मूर्तींचं नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करु देत नाही. त्यामुळे किमान शाडूच्या छोट्या गणेश मूर्तींचं नैसर्गित तलावात पारंपरिक पद्धतीनं विसर्जन करण्याची परवानगी द्या, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.
शाडू मातीच्या मूर्तींचा मुद्दा निकाली निघायला हवा : गणेशोत्सव आता संपत आलाय. त्यामुळे याबाबत आताच तातडीनं सुनावणी करण्याची आवश्यकता नाही, असं खंडपीठानं नमूद केलंय. येत्या शनिवारी दहा दिवसांच्या गणेशाचे विसर्जन होतंय. यादिवशी मोठ्या प्रमाणात गणेश मूर्तींचं विसर्जन होणार आहे. त्यामुळे त्याआधी पर्यावरणपूरक शाडू मातीच्या मूर्तींचा मुद्दा निकाली निघायला हवा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं केली गेली. ही बाब मान्य करत न्यायालयानं गुरूवारीच यावर सुनावणी घेण्याचं मान्य करत राज्य सरकार आणि पालिकेला नोटीस जारी करत यावर उत्तर देण्याचे निर्देश जारी करत ही सुनावणी तहकूब केली.
याचिकेतील प्रमुख मागण्या : 'पीओपी'नं तयार केलेल्या गणेश मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक स्त्रोतात करण्यास प्रतिबंध आहे. न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, 6 फूटांच्या आतील सरसकट सर्व मूर्तींचं विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याची व्यवस्था पालिकेतर्फे करण्यात आली. गेल्याच महिन्यात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश जारी केलेत. मात्र, या आदेशांत कुठेही शाडूच्या मूर्तींचा उल्लेख नाही. शाडूच्या मूर्ती या पर्यावरणाला बाधक नाहीत. या मूर्तींचं विसर्जन नैसर्गिक स्त्रोतात केल्यास निसर्गाला कुठलीही हानी होणार नाही. मात्र, तरीही महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने मार्गदर्शक तत्त्व जारी करताना शाडूच्या मूर्तींचाही यात समावेश करत त्यांचंही विसर्जन कृत्रिम तलावातच करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यानुसार पालिकेनं गणेश मूर्तीच्या विसर्जनाबद्दल तशी नियमावलीच जारी केली. त्यामुळे या नियमावलीतील शाडूच्या मूर्तींचा उल्लेख काढून टाकावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली.
