मुंबई : मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्यात आलाय. मात्र, आजही अनेक कार्यालयं त्याकडं दुर्लक्ष करताना दिसतात. कारण, मराठीचा वापर न करणाऱ्यांवर थेट कारवाई किंवा दंडाची तरतूद नियमात नाही. त्यामुळं शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी सक्तीचा नियम कागदावर राहिल्याचं चित्र आहे. त्यावर उपाय म्हणून लवकरच मराठी भाषा विभागांतर्गत विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्राधिकरणाला न्यायिक अधिकार दिले जाणार असून, मराठीच्या वापराबाबत टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट बडगा उगारला जाणार आहे.
शासकीय कार्यालयांची पडताळणी : राज्यभरात कार्यरत असलेली सरकारी कार्यालयं, निमसरकारी कार्यालयं आणि महामंडळांमध्ये मराठी भाषेचा वापर केला जातो का? याची तपासणी मराठी भाषा संचालनालयाकडून केली जाते. गेल्या वर्षभरात मराठी भाषा विभागाकडून राज्यातील 40 शासकीय कार्यालयांची पडताळणी करण्यात आली. त्याविषयीचा अहवाल तयार करून, संबंधितांना योग्य त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, त्यातील एकाही कार्यालयानं नेमक्या काय सुधारणा केल्या, याविषयीचा अनुपालन अहवाल आजपर्यंत सादर केलेला नाही.
प्रत्येक कार्यालयात मराठी भाषा अधिकारी : शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा उपयोग व्हावा, यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून वेळोवेळी शासन निर्णय काढूनही अनेक शासकीय विभाग, निमशासकीय प्राधिकरणांकडून मराठी भाषेच्या वापराकडं दुर्लक्ष केलं जात आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा अधिकारी नियुक्त करण्याचा नियम आहे. बहुतांश कार्यालयांनी तसे अधिकारी नियुक्त देखील केले आहेत. मात्र, ते अधिकारी केवळ नावापुरतेच असल्याचे दिसून येत आहे.
मराठी भाषा न्यायप्राधिकरण स्थापन होणार : "शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा उपयोग न करणार्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी मराठी भाषा न्यायप्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. याविषयीचा प्रस्ताव विभागानं पाठवला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्याविषयी कायदा करावा लागेल. दोन्ही सभागृहांनी त्यासंबंधीच्या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यपालांच्या संमतीनं मराठी भाषा न्यायप्राधिकरणाची स्थापना होईल," अशी माहिती मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव नामदेव भोसले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
फायदा काय होणार? : मराठी भाषेच्या वापराबाबत सध्या मराठी भाषा विभागाकडून शासकीय, निमशासकीय कार्यालयं, तसंच महामंडळ कार्यालयांना वेळोवेळी सूचना पाठवल्या जातात. मराठी भाषा संचालकांकडून या कार्यालयांची पडताळणीही केली जाते. परंतु, सरकारी कामकाजात मराठी भाषेकडं दुर्लक्ष केल्यास दंडात्मक कारवाईचं प्रावधान नसल्यामुळं भाषा संचालनालय किंवा मराठी भाषा विभाग, यांना कुणीही जुमानत नाही. मराठी भाषा न्याय प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यास मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करणार्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार आहे.
