विकासाच्या गजरात अजूनही उपेक्षित डोंगरातील 'धनगरवाडी'; जीव धोक्यात घालून करावा लागतो प्रवास - CHIBHAVE DHANGARWADI ROAD ISSUES

'बुलेट ट्रेन' धावण्याच्या मार्गावर सध्या आपण आहोत. तर दुसरीकडं रायगड जिल्ह्यातील 'चिभावे धनगरवाडीत' रस्त्याची समस्या बिकट बनली आहे.

Chibhave Dhangarwadi Road issues
जीव धोक्यात घालून करावा लागतो प्रवास (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2025 at 5:32 PM IST

रायगड: देशाला स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्षे झाली आहेत. अवघ्या काही दशकांत भारतानं विज्ञान, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि अंतराळ क्षेत्रात झेप घेतली आहे. चंद्र आणि मंगळ मोहिमा, बुलेट ट्रेन, मेट्रोसारखी आधुनिक साधनं आज वास्तव झाली आहेत. पण या प्रगतीच्या प्रवाहात अजूनही काही खेडी अशी आहेत, जिथं लोकांना जगण्यासाठी आणि जगाशी जोडण्यासाठी सर्वात मूलभूत असणारी रस्त्याची सोयही उपलब्ध नाही. रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील 'चिभावे धनगरवाडी' ही त्याचं जिवंत उदाहरण आहे.


जीव धोक्यात घालून करावा लागतो प्रवास : महाड तालुक्याच्या एका टोकाला चिभावे हे गाव वसलेलं आहे. गावापासून डोंगराच्या माथ्यावर आणखी काही किलोमीटर अंतरावर आहे 'धनगरवाडी'. ही वाडी जणू मुख्य प्रवाहापासून पूर्णपणे तुटलेलीच आहे. इथं पोहोचणं सोपं नाही. कारण इथं जाण्यासाठी अजूनही पक्का रस्ता नाही. आजही वाडीत जाण्यासाठी गावकऱ्यांना 6 ते 7 किलोमीटर पायपीट करावी लागते. तीही पायवाट ज्यात कधी उभे चढ, कधी खोल खळगे, तर कधी दगडांचा माळ. पावसाळ्यात ही वाट चिखलानं भरुन जाते. पाय अडकतात, घसरण्याची भीती सतत असते. अशा डोंगराळ, खडकाळ आणि चिखलमय मार्गावरुन दररोजचा प्रवास हा अक्षरशः जीव धोक्यात घालून करावा लागतो.

प्रतिक्रिया देताना ग्रामस्थ (ETV Bharat Reporter)



पाय घसरुन पडण्याची भीती : वाडीतील परिस्थिती एवढी बिकट आहे की कोणी आजारी पडले तर त्याला खालच्या गावात उपचारासाठी नेणं हा मोठा संघर्ष ठरतो. रुग्णवाहिका तर दूरची गोष्ट, पण दुचाकीनं जाण्याचाही रस्ता नाही. त्यामुळं आजारी व्यक्तीला डोलीतून खालच्या गावात आणावं लागतं. वयोवृद्ध आणि गरोदर महिलांची यातून होणारी यातना शब्दांत मांडणंही कठीण आहे. शिक्षणासाठी मुलांनाही रोज दीड-दोन तास चालत जावं लागतं. पावसाळ्यात तर ही वाट आणखीनच धोकादायक होते. पाय घसरुन पडण्याची भीती, पावसाचा मारा आणि ओढ्यांना पाणी आल्यावर वाडी तासन्‌तास तुटूनच जाते. या परिस्थितीमुळं अनेक मुलांचं शिक्षण मधेच थांबतं.



आमची समस्या ऐकणारा कोणी आहे का? : गेल्या काही वर्षांत रोजगार आणि सोयीसुविधांचा अभाव पाहून या वाडीतून अनेक कुटुंब मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांकडं स्थलांतरित झाले आहेत. जे उरले आहेत, ते नाईलाजानं जंगलातील पायवाटांवरुनच ये-जा करतात. या वाटांवर वन्य प्राण्यांचा धोका कायम असतो, पण पर्याय नसल्यानं ग्रामस्थ जीव मुठीत धरुन जगत आहेत. ग्रामस्थ सांगतात की, काही वर्षांपूर्वी कच्चा रस्ता काढण्यात आला होता, पण तोही देखभालअभावी पुन्हा उद्ध्वस्त झाला. त्यानंतर आजतागायत कोणताही विकासकामाचा हात या वाडीपर्यंत पोहोचलेला नाही. "रस्ता नसल्यानं आम्ही बाकी जगापासून वेगळे पडलो आहोत. आमची समस्या ऐकणारा कोणी आहे का?" असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारतात.

"सदर रस्ता हा रायगड–रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या हद्दीत येतो. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत हा रस्ता बांधण्याची योजना होती. मात्र आवश्यक निधी अपुरा पडल्यानं काम पूर्ण होऊ शकलं नाही. तसेच, कोकणात पावसाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळं पावसाळा संपल्यानंतरच काम हाती घेणं शक्य होईल. यावर्षीच्या निधीतून या रस्त्याला पहिले प्राधान्य दिले जाईल". - भरत गोगावले, मंत्री

आम्हाला खरंच स्वातंत्र्य कधी मिळणार? : स्वातंत्र्याच्या 78 वर्षानंतरही अशा वाड्यांना रस्त्यासारख्या मूलभूत सुविधेसाठी संघर्ष करावा लागतो, ही वस्तुस्थिती देशाच्या विकास कथेला वेगळंच चित्र दाखवते. एका बाजूला अंतराळात झेपावणारा भारत, तर दुसऱ्या बाजूला रस्त्याशिवाय अडकून पडलेला "धनगरवाडी"चा भारत. या दोन चित्रामधील दरी अजूनही भरुन निघालेली नाही. 15 ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर, जेव्हा संपूर्ण देशात तिरंगा फडकतो आणि विकासाचा जयघोष होतो, तेव्हा चिंभावे धनगरवाडीतील लोक मात्र फक्त एवढीच अपेक्षा करतात की, "आम्हाला स्वातंत्र्यानंतर खरंच स्वातंत्र्य कधी मिळणार? आणि तो दिवस केव्हा येणार, जेव्हा आमच्या वाडीत रस्ता बनेल?"

