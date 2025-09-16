एकनाथ शिंदेंच्या ठाण्यात आता राष्ट्रवादीनंही दिला मंत्री; 'या' महामंडळाच्या अध्यक्षांना थेट कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा
राज्याच्या परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले (Ashish Damle) यांच्या रूपाने ठाणे जिल्ह्याला नवा मंत्री मिळाला आहे.
September 16, 2025
मुंबई : ठाणे जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यात वर्चस्ववादाची लढाई सुरू असतानाच, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीनंही त्यात उडी घेतली आहे. परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना थेट कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देत अजित पवारांनी आपला शिलेदार मैदानात उतरवला आहे. शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध राज्यमंत्री असतात. मात्र, आशिष दामले (Ashish Damle) यांना थेट कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळं ठाणे जिल्ह्यातील एकूण मंत्र्यांची संख्या चारवर पोहोचली आहे.
महामंडळाचा उद्देश काय? : राज्यातील ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक, तसंच व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक पाठबळाअभावी अडचणी येतात. अशा घटकांना आर्थिक सहाय्य मिळण्याकरीता आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा तत्कालीन महायुती सरकारनं केली होती. त्यानुसार, ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी कंपनी अधिनियम 2013 च्या कलम 8 मधील तरतुदीनुसार परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या मंडळाच्या अध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते बदलापूरमधील आशिष दामले यांची नियुक्ती करण्यात आली.
निर्णय काय झाला? : अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागानं मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीआधी हा निर्णय जाहीर केला. त्यानसार, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शासकीय महामंडळांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध राज्यमंत्री असतात. मात्र, या मंडळाचा अध्यक्षांना विशेषाधिकारात कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळं ठाण्यातील मंत्र्यांची संख्या आता चार इतकी झाली आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (शिवसेना), परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (शिवसेना), वनमंत्री गणेश नाईक (भाजपा) यांच्यासह आता आशिष दामले (राष्ट्रवादी) यांचा समावेश झाला आहे.
कोण आहेत आशिष दामले? : कॅप्टन आशिष दामले हे अजित पवार यांचे जवळचे सहकारी मानले जातात. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवक आघाडीचं नेतृत्व केलं आहे आणि कुळगांव-बदलापूर नगरपालिकेचं दोनदा उपनगराध्यक्षपद भूषवलं आहे. वयाच्या २१ व्या वर्षी ते अपक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून आले. अमेरिकेतील कमर्शियल पायलटची नोकरी सोडून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि आपल्या आई-वडिलांचा राजकीय वारसा पुढे नेला. बदलापूर आणि आसपासच्या परिसरात त्यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्यातून स्वतःची ओळख निर्माण केली. त्यांच्या ‘ताईज् किचन’ उपक्रमाद्वारे अवघ्या 10 रुपयांत पोटभर जेवण उपलब्ध करून दिलं, ज्याचं अनुकरण करून महाविकास आघाडी सरकारनं ‘शिव भोजन’ योजना सुरू केली होती. या उपक्रमामुळं बदलापुरात दररोज शेकडो नागरिकांना स्वस्तात जेवण मिळतं. याशिवाय, ठाणे जिल्ह्यातील सर्वात सुसज्ज आणि प्रशस्त ग्रंथालय त्यांनी उभारलं आहे, जिथं विद्यार्थ्यांना मोफत अभ्यासिका आणि पुस्तकं उपलब्ध होतात.
